Старобинец, Жвалевский и Пастернак посоветуют, какими книгами запастись на школьные каникулы

В субботу, 16 октября, в Петербурге состоится детский книжный фестиваль «Букфест. Точка притяжения». Участникам обещают встречи с авторами и иллюстраторами, книжную ярмарку, мастер-классы, читки и подвижные игры.

В фестивале примут участие создательница «Зверского детектива» Анна Старобинец, классики современной детской литературы Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, поэт Сергей Махотин и писательницы Ася Кравченко, Кристина Стрельникова, Ася Петрова, иллюстраторы Оксана Батурина, Ольга Попугаева и Дмитрией Непомнящий.

Кроме того, организаторы устроят книжную ярмарку с участием издательств «Самокат», «Поляндрия», «МИФ» и книжного магазина «Чудетство», мастер-классы и интерактивные читки от проекта «Все дела», ОПГ «Ясельки» и детских библиотек города, игротеку, подвижные игры, лекции и вафлепечение. Всем пришедшим предлагают запастись книгами на грядущие осенние каникулы.



Подробная программа со временем выступлений появится ближе к дате. Гостям предварительно нужно зарегистрироваться, а на самом мероприятии носить маски и соблюдать социальную дистанцию.



Фестиваль «Букфест» пройдет 16 октября в школе «Точка притяжения» на набережной Мартынова, 36. Вход свободный. (0+)



Елена Васильева

