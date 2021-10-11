FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +8
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Старобинец, Жвалевский и Пастернак посоветуют, какими книгами запастись на школьные каникулы

0
Печать

В субботу, 16 октября, в Петербурге состоится детский книжный фестиваль «Букфест. Точка притяжения». Участникам обещают встречи с авторами и иллюстраторами, книжную ярмарку, мастер-классы, читки и подвижные игры.

Фото: Lubos Houska from Pixabay
ПоделитьсяПоделиться

В фестивале примут участие создательница «Зверского детектива» Анна Старобинец, классики современной детской литературы Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, поэт Сергей Махотин и писательницы Ася Кравченко, Кристина Стрельникова, Ася Петрова, иллюстраторы Оксана Батурина, Ольга Попугаева и Дмитрией Непомнящий.

Кроме того, организаторы устроят книжную ярмарку с участием издательств «Самокат», «Поляндрия», «МИФ» и книжного магазина «Чудетство», мастер-классы и интерактивные читки от проекта «Все дела», ОПГ «Ясельки» и детских библиотек города, игротеку, подвижные игры, лекции и вафлепечение. Всем пришедшим предлагают запастись книгами на грядущие осенние каникулы.

Подробная программа со временем выступлений появится ближе к дате. Гостям предварительно нужно зарегистрироваться, а на самом мероприятии носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фестиваль «Букфест» пройдет 16 октября в школе «Точка притяжения» на набережной Мартынова, 36. Вход свободный. (0+)

Елена Васильева

Фото: Lubos Houska from Pixabay

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний