В кино покажут экранизацию «Шахматного романа» Цвейга

С 14 октября в кинотеатрах — «Королевская игра», новая экранизация одного из самых известных немецких романов прошлого века, «Шахматного романа» Стефана Цвейга. Сама книга — сложнейшая биография главного героя, который превращается из самодовольного обывателя в шахматного гения.

Сюжет фильма сосредоточен вокруг лишь одной линии — той, что связана с заключением персонажа во время немецкой оккупации Австрии. Во время ареста он начинает медленно сходить с ума оттого, что играет сам с собой в шахматы, которые смастерил из хлебного мякиша и клеенки. Бесспорно, тема более чем кинематографична, да и к тому же, как показывает практика последних лет, историческое кино у немцев получается отлично, не хуже, чем у британцев.

Режиссером ленты выступил Филипп Штельцль, более всего известный по работе над костюмным блокбастером «Лекарь. Ученик Авиценны». Главную роль исполнил Оливер Мазуччи, актер выдающийся и обаятельный, к тому же находящийся в лучшей форме: только за последние годы он успел отметиться и в номинированной на «Оскар» «Работе без авторства» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, и в биографии Фассбиндера.



В общем, тем, кто ценит основательное историческое кино и экранизации мимо «Игры» проходить не стоит.



16+

Иван Чувиляев

