Российская студентка нашла затопленный в Балтийском море корабль

В Балтийском море, в 10 км от берега Куршской косы, обнаружили затонувший корабль. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба БФУ им. Канта.



Судно находится на глубине 26 метров. Корабль длиной в 51 метр и шириной 8 метров удалось найти студентке Евгении Родионовой во время морской экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Борис Петров».



Члены экспедиции проводили исследования в районе мыса Таран, Куршской косы и нового газового терминала.



«Рейс можно считать по-своему выдающимся. Впервые на этом судне советской постройки был установлен высокоразрешающий современный многолучевой эхолот в рамках нацпроекта «Наука». Прибор позволяет с высоким разрешением выполнять съемку рельефа дна и изучать формы микрорельефа. Также был восстановлен уникальный акустический донный профилограф, который позволяет увидеть строение толщи осадков на любой глубине Мирового океана», — заявил исследователь Дмитрий Дорохов.

