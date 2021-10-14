Российская студентка нашла затопленный в Балтийском море корабль

В Балтийском море, в 10 км от берега Куршской косы, обнаружили затонувший корабль. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба БФУ им. Канта.
Судно находится на глубине 26 метров. Корабль длиной в 51 метр и шириной 8 метров удалось найти студентке Евгении Родионовой во время морской экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Борис Петров».
Члены экспедиции проводили исследования в районе мыса Таран, Куршской косы и нового газового терминала.
«Рейс можно считать по-своему выдающимся. Впервые на этом судне советской постройки был установлен высокоразрешающий современный многолучевой эхолот в рамках нацпроекта «Наука». Прибор позволяет с высоким разрешением выполнять съемку рельефа дна и изучать формы микрорельефа. Также был восстановлен уникальный акустический донный профилограф, который позволяет увидеть строение толщи осадков на любой глубине Мирового океана», — заявил исследователь Дмитрий Дорохов.
Студенты наравне с океанологами несли геофизические вахты, во время одной из которых и было обнаружено затонувшее судно.
«Мы сразу связались с МЧС и выяснили, что этого объекта нет в реестре затопленных судов. При помощи цифровых технологий нам удалось создать подробную 3D-модель судна. Видно, что на корме и баке есть пушки. Возможно, судно было с паровым котлом. Не исключено, что оно времен Первой или начала Второй мировой войны. Теперь нам предстоит подготовить официальное письмо о находке в МЧС, чтобы судно внесли в реестр. Это позволит службе начать водолазное обследование непосредственно на самом объекте», — добавил Дорохов.
Ранее «Фонтанка» писала, что в середине июля водолазы обнаружили в Финском заливе советскую подлодку М-96, затонувшую в 1944 году. Известно, что первым командиром судна был легендарный Александр Маринеско