В Финском заливе нашли подлодку Маринеско, затонувшую в 1944 году

Как сообщает пресс-служба Разведывательно-водолазной команды 13 июля, затонувшая в 1944 году подлодка М-96 была найдена во время экспедиции на севере Нарвского залива (часть Финского залива) в территориальных водах Эстонии, на глубине 42 метров.



Команда более трех лет искала лодку на территории России, но корпус судна обнаружен не был. Тогда поиски продолжились с эстонскими специалистами, которые и обнаружили М-96 с помощью гидролокатора.



Специалисты установили, что судно погибло в надводном положении, скорее всего, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей. Машинный телеграф установлен в положении «Полный вперед», руль повернут направо, открыт верхний рубочный люк. Мина взорвалась под носовой частью лодки, переломив корпус.

