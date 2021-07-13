В Финском заливе нашли подлодку Маринеско, затонувшую в 1944 году

Как сообщает пресс-служба Разведывательно-водолазной команды 13 июля, затонувшая в 1944 году подлодка М-96 была найдена во время экспедиции на севере Нарвского залива (часть Финского залива) в территориальных водах Эстонии, на глубине 42 метров.
Команда более трех лет искала лодку на территории России, но корпус судна обнаружен не был. Тогда поиски продолжились с эстонскими специалистами, которые и обнаружили М-96 с помощью гидролокатора.
Специалисты установили, что судно погибло в надводном положении, скорее всего, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей. Машинный телеграф установлен в положении «Полный вперед», руль повернут направо, открыт верхний рубочный люк. Мина взорвалась под носовой частью лодки, переломив корпус.
Первым командиром судна был легендарный Александр Маринеско. С 1941 года М-96 воевала на Балтике и успела совершить боевой поход на Ладожское озеро.
В свой седьмой и последний поход лодка вышла 7 сентября 1944 года. Она должна была преодолеть немецкое минное заграждение «Зееигель» и вести разведку в Нарвском заливе. Уйдя в море, М-96 больше не выходила на связь и до сих пор считалась пропавшей без вести.
По словам историка Мирослава Морозова, немецкие документы дают понять, что М-96 затонула 10 сентября 1944 в 3:48 ночи. Вместе с судном погибли 22 члена экипажа.
В 120 метрах от остова М-96 был также обнаружен немецкий малый тральщик R73, который подорвался 14 июня 1944 года на тех же минах, что и советская подлодка.