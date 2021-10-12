Главная инфекционная детская больница Петербурга начала принимать по 85 детей в сутки

В Петербурге в первые недели октября в среднем на 20% выросла заболеваемость детей и нагрузка на главный детский инфекционный стационар города, сообщили в комитете по здравоохранению «Фонтанке» после публикации об очередях из скорых.
Как рассказали 12 октября в Смольном, если в сентябре в городскую клиническую больницу № 5 им. Филатова в день в среднем поступало 66 детей, то в октябре уже по 85. При этом не менее 25% пациентов не госпитализируются — после осмотра врача и проведения исследований они отпускаются на домашнее лечение.
Всего за последнюю неделю в больницу Филатова поступило 596 пациентов инфекционного профиля. Из них с ковидом — менее 15%. С пневмониями — около 13%. Остальные пациенты — с другими инфекциями.
Детей с коронавирусом в Петербурге принимают два медучреждения — больница Филатова (362 койки) и Педиатрический университет (15 коек). Пока в них свободны более 15% мест. И при необходимости число коек может быть расширено за счет хирургического корпуса инфекционной больницы.
По данным комитета по образованию, на 11 октября в Петербурге ОРВИ и коронавирус заставил уйти на дистанционное обучение уже около 100 классов. Тысячи родителей забрали детей учиться дома.