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Главная инфекционная детская больница Петербурга начала принимать по 85 детей в сутки

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В Петербурге в первые недели октября в среднем на 20% выросла заболеваемость детей и нагрузка на главный детский инфекционный стационар города, сообщили в комитете по здравоохранению «Фонтанке» после публикации об очередях из скорых.

Как рассказали 12 октября в Смольном, если в сентябре в городскую клиническую больницу № 5 им. Филатова в день в среднем поступало 66 детей, то в октябре уже по 85. При этом не менее 25% пациентов не госпитализируются — после осмотра врача и проведения исследований они отпускаются на домашнее лечение.

Всего за последнюю неделю в больницу Филатова поступило 596 пациентов инфекционного профиля. Из них с ковидом — менее 15%. С пневмониями — около 13%. Остальные пациенты — с другими инфекциями.

Детей с коронавирусом в Петербурге принимают два медучреждения — больница Филатова (362 койки) и Педиатрический университет (15 коек). Пока в них свободны более 15% мест. И при необходимости число коек может быть расширено за счет хирургического корпуса инфекционной больницы.

По данным комитета по образованию, на 11 октября в Петербурге ОРВИ и коронавирус заставил уйти на дистанционное обучение уже около 100 классов. Тысячи родителей забрали детей учиться дома.

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Комментарии (6)

266081655
Как говорили на Руси в старину: "Пришла беда - открыай ворота"....
тов
Каждую осень дети больше болеют чем летом
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