Главная инфекционная детская больница Петербурга начала принимать по 85 детей в сутки

В Петербурге в первые недели октября в среднем на 20% выросла заболеваемость детей и нагрузка на главный детский инфекционный стационар города, сообщили в комитете по здравоохранению «Фонтанке» после публикации об очередях из скорых.



Как рассказали 12 октября в Смольном, если в сентябре в городскую клиническую больницу № 5 им. Филатова в день в среднем поступало 66 детей, то в октябре уже по 85. При этом не менее 25% пациентов не госпитализируются — после осмотра врача и проведения исследований они отпускаются на домашнее лечение.

