И ты, Википедия? Тянувшиеся за знаниями пользователи жалуются на неполадки в работе сервиса

В работе онлайн-энциклопедии «Википедия» произошел сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.



О неполадках пользователи начали сообщать 7 октября, около 19:15 по московскому времени. Сообщения поступают из разных стран мира.

В России с проблемами в основном сталкиваются жители Москвы, Петербурга, Казани. Читатели «Фонтанки» также жалуются, что не могут воспользоваться Википедией.



Проблемы с работой соцсетей и других сервисов в Интернете наблюдаются по всему миру уже несколько дней. Все началось 4 октября, когда произошел сбой у Facebook, Instagram и WhatsApp, они не работали несколько часов. О проблемах также сообщали Tinder, YouTube, Zoom и другие. На следующий день ситуация повторилась, но не так масштабно. На этом фоне пользователи стали массово переходить в Telegram.

