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И ты, Википедия? Тянувшиеся за знаниями пользователи жалуются на неполадки в работе сервиса

Пользователи сообщают о сбое в работе Википедии

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В работе онлайн-энциклопедии «Википедия» произошел сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

О неполадках пользователи начали сообщать 7 октября, около 19:15 по московскому времени. Сообщения поступают из разных стран мира.

В России с проблемами в основном сталкиваются жители Москвы, Петербурга, Казани. Читатели «Фонтанки» также жалуются, что не могут воспользоваться Википедией.

Проблемы с работой соцсетей и других сервисов в Интернете наблюдаются по всему миру уже несколько дней. Все началось 4 октября, когда произошел сбой у Facebook, Instagram и WhatsApp, они не работали несколько часов. О проблемах также сообщали Tinder, YouTube, Zoom и другие. На следующий день ситуация повторилась, но не так масштабно. На этом фоне пользователи стали массово переходить в Telegram.

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Комментарии (5)

Аппаратчик мокрой классификации
Удивительно, уже даже браузер сцылк на вики не предлагает.. Пришлось в гугле яндексить.. Работает..
shushu
Сегодня с утра уже были проблемы с маршрутизацизацией отсюда (Спб, Москва и даже из прибалтики) к некоторым сайтам, расположенным в США)
Dmitry_Vasiliev
Там что-то переключают: с некоторых провайдеров связь есть, с некоторых - нет. Вероятно, там перемудрили с маршрутизацией трафика.
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