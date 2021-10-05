По новому кругу. Instagram и Facebook опять сбоят

Вечером 5 октября пользователи Facebook и Instagram снова жалуются на неполадки в работе площадок. Сайт Downdetector, отслеживающий сбои в Интернете, зафиксировал обращения из разных стран, включая Россию, Америку, Великобританию и Францию.
Большинство пользователей Instagram жалуется на проблемы с приложением, у Facebook перебои наблюдаются в основном в работе сайта. Впрочем, масштаб катастрофы значительно меньше, чем накануне вечером, когда статистика Downdetector по сбоям этих платформ зашкаливала.
«Фонтанка» писала, что 4 октября по всему миру случился сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позже о проблемах начали сообщать Tinder, YouTube, Zoom и другие сервисы.
В пресс-службе Facebook заявили, что вчерашний сбой не был вызван злонамеренными действиями. Основная причина проблемы связана «с неправильным изменением конфигурации» со стороны компании.