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По новому кругу. Instagram и Facebook опять сбоят

Downdetector отмечает проблемы с доступом к Instagram и Facebook

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Вечером 5 октября пользователи Facebook и Instagram снова жалуются на неполадки в работе площадок. Сайт Downdetector, отслеживающий сбои в Интернете, зафиксировал обращения из разных стран, включая Россию, Америку, Великобританию и Францию.

Большинство пользователей Instagram жалуется на проблемы с приложением, у Facebook перебои наблюдаются в основном в работе сайта. Впрочем, масштаб катастрофы значительно меньше, чем накануне вечером, когда статистика Downdetector по сбоям этих платформ зашкаливала.

«Фонтанка» писала, что 4 октября по всему миру случился сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позже о проблемах начали сообщать Tinder, YouTube, Zoom и другие сервисы.

В пресс-службе Facebook заявили, что вчерашний сбой не был вызван злонамеренными действиями. Основная причина проблемы связана «с неправильным изменением конфигурации» со стороны компании.

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Комментарии (4)

1st.spb
Совсем обленились. По данным сайта downdetector, по факту, на фейсбуке сбоев не больше, чем обычно.
Новостные профурсетки, блин.
DimDimych
Что за такая страна - Америка? Типа рыбы - Лосось?
Nick_Max
"ШО, опять??"
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