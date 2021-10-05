По новому кругу. Instagram и Facebook опять сбоят

Вечером 5 октября пользователи Facebook и Instagram снова жалуются на неполадки в работе площадок. Сайт Downdetector, отслеживающий сбои в Интернете, зафиксировал обращения из разных стран, включая Россию, Америку, Великобританию и Францию.



Большинство пользователей Instagram жалуется на проблемы с приложением, у Facebook перебои наблюдаются в основном в работе сайта. Впрочем, масштаб катастрофы значительно меньше, чем накануне вечером, когда статистика Downdetector по сбоям этих платформ зашкаливала.

