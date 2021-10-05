В Facebook заявили, что вчерашний сбой в работе сервисов не связан со злонамеренными действиями

В пресс-службе корпорации Facebook заявили, что вчерашний сбой не был вызван злонамеренными действиями. Основная причина проблемы связана «с неправильным изменением конфигурации» со стороны компании. Информация об этом появилась 5 сентября на официальном сайте компании Facebook.

«Наши сервисы снова функционируют, мы заняты тем, чтобы полностью вернуть их к нормальному режиму работы. Нам хочется прояснить, что за этим отключением не было никаких злонамеренных действий — основная причина проблемы заключалась в неправильном изменении конфигурации с нашей стороны. У нас также нет свидетельств, что данные пользователей были рассекречены в результате этого простоя», — отметили в пресс-службе корпорации.

