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В Facebook заявили, что вчерашний сбой в работе сервисов не связан со злонамеренными действиями

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В пресс-службе корпорации Facebook заявили, что вчерашний сбой не был вызван злонамеренными действиями. Основная причина проблемы связана «с неправильным изменением конфигурации» со стороны компании. Информация об этом появилась 5 сентября на официальном сайте компании Facebook.

«Наши сервисы снова функционируют, мы заняты тем, чтобы полностью вернуть их к нормальному режиму работы. Нам хочется прояснить, что за этим отключением не было никаких злонамеренных действий — основная причина проблемы заключалась в неправильном изменении конфигурации с нашей стороны. У нас также нет свидетельств, что данные пользователей были рассекречены в результате этого простоя», — отметили в пресс-службе корпорации.

Между тем портал Privacy Affairs сообщал, что после сбоя в даркнете выставили на продажу персональные данные 1,5 млрд пользователей Facebook.

«Фонтанка» писала, что накануне, 4 октября, по всему миру случился сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позже о проблемах начали сообщать Tinder, YouTube, Zoom и другие сервисы.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
ну конечно, так Мы и поверили! здесь явно виновата Россия и ее гопники-хакеры! так что Очередные санкции не за горами!
Wadim_
Всё верно, раскатали кривой BGP, ушатали роутинг и потеряли инфраструктуру из виду, а способа быстро восстановить не было, поехали вручную оживлять, накатывая роутинг на маршрутизаторы. NS были недоступны и, конечно, все домены точно также не видны :) А все домены у них на собственных ns`ах, кроме instagram, но ему это в любом случае не помогло бы.
zlopopik
Всем пользователям фейсбука выдать по 100 баксов в счет компенсации морального вреда. И забыть о цукербергере.
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