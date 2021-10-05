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Павел Дуров: За день Telegram принял 70 млн «беженцев» с других платформ

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Из-за сбоев в работе Facebook, WhatsApp, Instagram и других соцсетей пользователи стали массово переходить в Telegram. За день там зарегистрировалось около 70 млн человек, сообщил 5 октября основатель мессенджера Павел Дуров.

«Ежедневный темп роста Telegram на порядок превысил норму, и за один день мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ. Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей», — заявил Дуров в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что у ряда пользователей все же были проблемы со скоростью работы приложения, особенно это было заметно в Америке, где люди стали массово регистрироваться в мессенджере. Дуров пообещал новым пользователям, что Telegram не подведет их, «когда это сделают другие».

Ранее Дуров запустил в своем Telegram-канале шуточный опрос. Он предложил подписчикам ответить, что лучше: приостановка работы Facebook, WhatsApp и Instagram на несколько часов либо полное прекращение работы Telegram в России.

Масштабный сбой по всему миру произошел 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На этом фоне пользователи начали массово переходить в Telegram. Сбой назвали крупнейшим в истории работы Downdetector: сервис получил более 10,6 миллиона сообщений о проблемах.

На этом фоне падают акции американских IT-компаний, а основной владелец Facebook Марк Цукерберг уже потерял 6,6 млрд долларов.

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Комментарии (4)

Василий Алибабаевиччч
Да пусть инстаграм закроется уже! Люди тупить в экран меньше будут, может умнее станут
angel of death
сам он "беженец"... сбежал от Отечества.... но Военкомат и до него доберётся.... =)
07A
Стоило договорится с организацией из трех букв о передаче данных пользователей и какой неожиданный успех!
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