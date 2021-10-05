Павел Дуров: За день Telegram принял 70 млн «беженцев» с других платформ

Из-за сбоев в работе Facebook, WhatsApp, Instagram и других соцсетей пользователи стали массово переходить в Telegram. За день там зарегистрировалось около 70 млн человек, сообщил 5 октября основатель мессенджера Павел Дуров.
«Ежедневный темп роста Telegram на порядок превысил норму, и за один день мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ. Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей», — заявил Дуров в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что у ряда пользователей все же были проблемы со скоростью работы приложения, особенно это было заметно в Америке, где люди стали массово регистрироваться в мессенджере. Дуров пообещал новым пользователям, что Telegram не подведет их, «когда это сделают другие».
Ранее Дуров запустил в своем Telegram-канале шуточный опрос. Он предложил подписчикам ответить, что лучше: приостановка работы Facebook, WhatsApp и Instagram на несколько часов либо полное прекращение работы Telegram в России.