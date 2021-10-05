Мы уронили вообще все, Марк, честно! Как сохранивший чувство юмора интернет смеялся над глобальным блэкаутом

Вечер 4 октября надолго запомнится всем, чья жизнь и работа так или иначе связана с Глобальной Паутиной. Все началось с падения сразу трех популярных сервисов — Facebook, Instagram и WhatsApp. Однако детищами Цукерберга все не ограничилось — позже на проблемы стали жаловаться Google, Amazon и другие.

Одним из немногих выстоявших перед глобальной аварией стал Twitter, поэтому первые шутки появились именно там. Сначала обитатели этой соцсети порадовались, что еще могут быть онлайн.



Наши сообщают, что Инстаграм, Ватсапп, Фейсбук баиньки pic.twitter.com/VJmPGdkS5c — Павел Родионов (@wwwrodionov) October 4, 2021

когда не работает инстаграм, фейсбук и вотсап: pic.twitter.com/DbwR1P5iui — shaya (@kamelfeo) October 4, 2021

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Затем пользователи начали рапортовать об открытии новых каналов связи с миром.



Ребята, пока все лежит, перехожу в надежный мессенджер. pic.twitter.com/iQCsG88yte — Andrey Zakharov (@skazal_on) October 4, 2021

Создал комнату в Clubhouse, залетайте поговорить про жизнь без WhatsApp. 😅 — Wylsacom (@wylsacom) October 4, 2021

Впрочем, для кого-то утрата Instagram стала настоящей трагедией. Не обошлось без грустных шуток.



когда ждёшь пока цукерберг снова включит инстаграм pic.twitter.com/fgdbgB5BOM — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) October 4, 2021

Люди, у которых нет твиттера, сейчас сидят так. До этого они раз 5 перезагрузили инстаграм, отключив раз 10 интернет и подключив его снова #инстаграм #instagramdown pic.twitter.com/PdP41i690U — Snowflake (@sparklinglook) October 4, 2021

Кое-кто предположил, что происходящее — дело рук Павла Дурова. В конце концов, он не раз признавался в антипатии к сервисам Марка Цукерберга. Шах и мат!



Павел Дуров доложил, что запуск Циркона проходит успешно — все переходят в телеграм — Mikhail Zelenskiy (@Zforever) October 4, 2021

Вспомнили и лучших спецагентов нашего времени — неуловимых Петрова и Баширова. Но они уже дали официальный комментарий — не виноваты.



Вскоре оказалось, что несчастье случилось и с TikTok — какая-то часть населения Земли осталась без доступа к смешным видео.



Социальная сеть «Вконтакте», кстати, вполне достойно держала удар. Свободные от тик-токов граждане принялись юморить и там.



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Мы любим Pornhub за остроумные шутки в соцсетях. Вот и в этот раз их SMM не подкачал.



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А теперь заглянем в Telegram. Он, по счастью, тоже нормально себя чувствовал и в столь мрачный час радовал пользователей качественным контентом. Например, Павел Дуров оперативно создал новую версию своего легендарного опроса.



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Многие люди, оставшись без средств связи, начали массовую миграцию в «Телегу». Уверены, Павел Валерьевич в эти минуты качал пресс и радостно потирал ладошки.



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Как часто бывает, под актуальную ситуацию стали переиначивать уже знакомые мемы. Вот, например, интересная вариация истории «Отец работает в ФСБ...». Но незнакомые с мем-культурой пользователи даже поверили.



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Отдельного внимания заслужила новость о том, что сотрудники Facebook физически не могли попасть в офис компании из-за сбоя системы безопасности. На эту тему лучше всех схохмила «Панорама».



⚡Сотрудники Facebook не могут попасть в центральный офис в Пало-Альто в связи с выемкой документов и серверов сотрудниками Роскомнадзора и судебными приставами pic.twitter.com/N3YV2IQTzq — ИА «Панорама» (@ia_panorama) October 4, 2021

Многие обитатели Интернета удивились, что такая сверхкорпорация, как Facebook, так долго не может устранить неисправности. Разумеется, удивление также выразили в шутках — вспомнили Наташу и ее котов, а еще откуда-то достали фото с места устранения лично Цукербергом неисправностей.



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