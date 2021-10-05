FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
72.92р84.64р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Мы уронили вообще все, Марк, честно! Как сохранивший чувство юмора интернет смеялся над глобальным блэкаутом

Самые смешные шутки про сбои в Facebook

Пока одна часть интернета не работала, другая часть сочиняла об этом мемы. Мы выбрали лучшие.

2
Печать

Вечер 4 октября надолго запомнится всем, чья жизнь и работа так или иначе связана с Глобальной Паутиной. Все началось с падения сразу трех популярных сервисов — Facebook, Instagram и WhatsApp. Однако детищами Цукерберга все не ограничилось — позже на проблемы стали жаловаться Google, Amazon и другие.

Одним из немногих выстоявших перед глобальной аварией стал Twitter, поэтому первые шутки появились именно там. Сначала обитатели этой соцсети порадовались, что еще могут быть онлайн.

ПоделитьсяПоделиться

Затем пользователи начали рапортовать об открытии новых каналов связи с миром.

Впрочем, для кого-то утрата Instagram стала настоящей трагедией. Не обошлось без грустных шуток.

Кое-кто предположил, что происходящее — дело рук Павла Дурова. В конце концов, он не раз признавался в антипатии к сервисам Марка Цукерберга. Шах и мат!

Вспомнили и лучших спецагентов нашего времени — неуловимых Петрова и Баширова. Но они уже дали официальный комментарий — не виноваты.

Вскоре оказалось, что несчастье случилось и с TikTok — какая-то часть населения Земли осталась без доступа к смешным видео.

Социальная сеть «Вконтакте», кстати, вполне достойно держала удар. Свободные от тик-токов граждане принялись юморить и там.

ПоделитьсяПоделиться

Мы любим Pornhub за остроумные шутки в соцсетях. Вот и в этот раз их SMM не подкачал.

ПоделитьсяПоделиться

А теперь заглянем в Telegram. Он, по счастью, тоже нормально себя чувствовал и в столь мрачный час радовал пользователей качественным контентом. Например, Павел Дуров оперативно создал новую версию своего легендарного опроса.

ПоделитьсяПоделиться

Многие люди, оставшись без средств связи, начали массовую миграцию в «Телегу». Уверены, Павел Валерьевич в эти минуты качал пресс и радостно потирал ладошки.

ПоделитьсяПоделиться

Как часто бывает, под актуальную ситуацию стали переиначивать уже знакомые мемы. Вот, например, интересная вариация истории «Отец работает в ФСБ...». Но незнакомые с мем-культурой пользователи даже поверили.

ПоделитьсяПоделиться

Отдельного внимания заслужила новость о том, что сотрудники Facebook физически не могли попасть в офис компании из-за сбоя системы безопасности. На эту тему лучше всех схохмила «Панорама».

Многие обитатели Интернета удивились, что такая сверхкорпорация, как Facebook, так долго не может устранить неисправности. Разумеется, удивление также выразили в шутках — вспомнили Наташу и ее котов, а еще откуда-то достали фото с места устранения лично Цукербергом неисправностей.

ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться

Алексей Нимандов, “Фонтанка.ру”

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

07A
Первый звонок о крушении западной экономики!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний