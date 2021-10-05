К Facebook впервые применят оборотные штрафы в России. Наказывать будут за неудаление опасного контента

Facebook оштрафуют за несвоевременное удаление опасного для граждан контента, при этом впервые в России будут применены оборотные штрафы. Об этом 5 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.
«Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc составил административный протокол за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежит Facebook). Протокол будет передан в суд, который определит дату заседания. За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской IT-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Точную сумму штрафа также определит суд», — отметили в пресс-службе.
5 октября «Фонтанка» писала, что Facebook удалил публикации с запрещенным в России контентом как на основной платформе, так и в принадлежащем соцсети сервисе Instagram, однако сделал это слишком поздно. В протоколе, составленном РКН, речь идет о девяти нарушающих российское законодательство публикациях. Накануне сообщалось, что Facebook, как и множество других сервисов по всему миру, столкнулся с масштабными сбоями в работе. Основной владелец компании Марк Цукерберг уже потерял 6,6 млрд долларов.