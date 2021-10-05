К Facebook впервые применят оборотные штрафы в России. Наказывать будут за неудаление опасного контента

Facebook оштрафуют за несвоевременное удаление опасного для граждан контента, при этом впервые в России будут применены оборотные штрафы. Об этом 5 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.



«Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc составил административный протокол за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежит Facebook). Протокол будет передан в суд, который определит дату заседания. За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской IT-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Точную сумму штрафа также определит суд», — отметили в пресс-службе.

