Facebook удалил публикации с запрещенным контентом, однако компании все равно грозит штраф

Facebook удалил публикации с запрещенным в России контентом. Нежелательная информация исчезла как на основной платформе, так и в принадлежащем соцсети сервисе Instagram. Несмотря на это, штраф в одну десятую от оборота все еще грозит корпорации в России, так как компания должна была удалить запрещенный контент в первые сутки после требования Роскомнадзора, но сделала это только после вызова на составление протокола. Об этом 5 октября сообщили «Ведомости», ссылаясь на представителя надзорной службы.

Facebook привлекается за повторное неудаление противоправных материалов по пятой части статьи 13.41 КоАП РФ. Наказание за правонарушение выражается в наложении административного штрафа, объем которого может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота компании. В составленном Роскомнадзором протоколе речь идет о девяти нарушающих российское законодательство публикациях в Facebook и Instagram. С 2019-го РКН более 100 раз потребовал удалить их, однако обращения остались без внимания американской корпорации.



«Материалы, которые приведены в протоколе, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7600 уведомлений) и 973 — в Instagram (направлено 3500 уведомлений)», — отметил представитель Роскомнадзора.



За 2020 год выручка Facebook в России составила порядка 39 млрд рублей, добавила гендиректор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Так, штраф Facebook может составить 2–4 млрд рублей.

