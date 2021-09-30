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Воспитай туриста смолоду. Смольный отправит школьников на экскурсии за бюджетный счет

Правительство Петербурга намерено выделять средства из бюджета для организации экскурсионных поездок школьников. Об этом говорится в проекте изменений в закон «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге», опубликованном 30 сентября на портале антикоррупционной экспертизы.

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Государственный социальный заказ на экскурсии «с культурно-познавательными целями для обучающихся в общеобразовательных организациях» будет способствовать «развитию туристской индустрии в Санкт-Петербурге», отмечается в документе. Порядок предоставлении услуги установит правительство.

Рабочее название программы — «Юный путешественник Санкт-Петербурга». С ее помощью ученики 5–8 классов смогут путешествовать по Петербургу, Ленинградской области и маршрутам «Серебряного ожерелья» Северо-Запада России. «Сначала предлагается провести поездки для учащихся 8-х классов. В дальнейшем включить другие классы по нисходящей», — пояснил «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. Также возможен обмен группами с Москвой.

Когда именно школьники начнут путешествовать за бюджетный счет, пока не ясно. Ведется разработка нормативной базы и финансирование в проекте бюджета на 2022 год на данный момент не предусмотрено, отметил Корнеев. Темы экскурсий — тоже в процессе обсуждения.

Запуск субсидируемых из бюджета экскурсий стал возможен благодаря изменениям федерального законодательства. 1 сентября 2020 года в отдельных субъектах РФ, к которым относится и Петербург, вступил в силу закон, регулирующие выделение субсидий в социальной сфере, к которым относится и туризм.

Как полагают в Смольном, экскурсии «будут прививать уважение к богатому историческому наследию, учить любви и патриотизму, пониманию разнообразия и многоликости родного края». Кроме того, в проекте программы уточняют, что «сформировавшаяся в детстве привычка путешествовать» в зрелом возрасте «станет потребностью и приведет к формированию устойчивого спроса в сфере внутреннего туризма», а синергия учебной программы с туристическими поездками «станет новой продуктивной формой обучения».

Ранее подобные программы запускало федеральное правительство. В 2013 году была запущена национальная программа детского туризма «Моя Россия», с 2019 года ставшая частью национального проекта «Культура». За восемь лет ее участниками стали почти 157 тысяч школьников. По направлению «Моя Россия — град Петров» за счет средств, выделенных Минкультом, Петербург посетило более 73 тысяч детей из 80 регионов России.

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