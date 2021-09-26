Итоги «Кинотавра»: шахматная партия с забытыми фигурами

Фото: с официального сайта «Кинотавре» / kinotavr.ru Поделиться Поделиться







Чулпан Хаматова, председатель жюри 32-го «Кинотавра», честно призналась со сцены на церемонии закрытия, что, хотя фестиваль, конечно, — праздник, и смотреть конкурсную программу интересно, но распределение призов — довольно мучительное занятие: это «шахматная партия», где важнее всего — правильно расставить фигуры.

«Правильно» — значит соблюсти баланс, не допустить перекоса в сторону политики, не задеть как-нибудь ненароком чувствительных амбиций влиятельных продюсеров, не пойти на поводу доминирующих мнений многих участников фестиваля, заранее уверенных в чьей-то безусловной победе.



Конфигурация кинематографических фигур сложилась на этот раз таким образом, что неожиданно для большинства в лидеры вырвался очень личный, глубоко интимный фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз». Кино сугубо авторское, способное, с одной стороны, утомить немалую часть зрителей большой протяженностью, неспешным ритмом, отсутствием четкого, быстрого и понятного сюжета, а с другой — заворожить, восхитить, околдовать оттенками чувств героев, мистическими размышлениями о сущности любви и предначертании их общей судьбы, которую надо вовремя почувствовать и принять.

Главные роли у Хомерики сыграли 23-летняя Ольга Бодрова и 19-летний Валерий Степанов, студент-заочник ГИТИСа. Играют оба замечательно; кино очень тонкое, чувственное, прекрасно снятое. Лес, где живут в отрыве от всего остального мира двое любящих людей, ещё не до конца разобравшихся в самих себе и друг в друге, пытающихся понять, не будет ли ошибкой связать свои жизни навсегда, — тоже один из героев фильма.

Молодой оператор Николай Желудович, чудесно запечатлевший этот сказочный лес и все движения души на лицах влюблённых, свою заслуженную награду получил за другой фильм — «Молоко птицы» режиссёра-дебютанта Евгения Марьяна.



Однако не секрет, что Гран-при преобладающим числом голосов фестивального народа уверенно прочили лихому, яркому высказыванию Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». Или строгой, выдержанной, многослойной драме Владимира Мункуева «Нуучча».

Неудивительно, что приз «Волконогову» за лучший сценарий выглядел на фоне этих ожиданий всего лишь утешительной наградой, не более того.

Владимир Мункуев — лучший режиссёр нынешнего «Кинотавра», это справедливо.

А вот Юра Борисов — чемпион по количеству фильмов с его участием в основных программах «Кинотавра», — которого называют лучшим молодым российским актёром, остался без призов. За лучшую мужскую роль отметили Павла Деревянко в неровном, сценарно перегруженном, но, безусловно, заметном фильме Евгения Григорьева «Подельники». Деревянко сыграл хитрого, умного «хозяина тайги», в котором зло перемешано с добротой, подобных ролей у него в кино ещё не было.

С Олей Бодровой, привлекательной и безусловно талантливой девушкой, покоряющей удивительной органикой существования на экране, какой обладал ее отец, выдающийся человек и актёр Сергей Сергеевич Бодров, так и вовсе получилось красиво. Хочется верить, это не умный, холодный расчёт, а счастливое стечение обстоятельств — тем более, что в Ольге отчетливо видны задатки будущей большой актрисы. Документальным фильмом Петра Шепотинника «Нас других не будет» о Сергее Бодрове и его съёмочной группе, погибшей в Кармадонском ущелье от схожа лавины, открывался фестиваль. В декабре будет отмечаться 50-летие со дня рождения Сергея Бодрова. Дочь Сергея сейчас признана лучшей актрисой «Кинотавра».

А ведь именно здесь, в Сочи, когда-то на «Кинотавре» после успеха фильма Сергея Бодрова-старшего «Кавказский пленник» Алексей Балабанов понял, что нашёл своего актера, предназначенного ему судьбой, решил, что обязательно будет его снимать. Подошел знакомиться с Сергеем, предложил ему сыграть в «Брате», а позже — в «Брате-2». И, как скоро стало ясно, Сергей Бодров-младший стал не то чтобы даже кинозвездой, а просто знаковой личностью, лицом поколения.

Ольга Галицкая, специально для «Фонтанки.ру»

