В Сочи 25 сентября прошла церемония награждения лауреатов 32-го фестиваля «Кинотавр».
Главный приз жюри во главе с актрисой Чулпан Хаматовой вручило ленте Николая Хомерики «Море волнуется раз», драме о влюбленных, которые пытаются спрятаться от всего мира. Исполнительница главной роли в нем Ольга Бодрова (дочь звезды «Брата») признана лучшей актрисой.
Награду за лучшую режиссуру получил Владимир Мункуев, якутский автор, представивший в конкурсе фестиваля ленту «Нуучча», историческую драму по мотивам романа национального классика Вацлава Серошевского «Хайлак».
Считавшийся фаворитом конкурса фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волкогонов бежал», ранее показанный в конкурсе Мостры, получил лишь приз за лучший сценарий.
Лучшим актёром жюри назвало Павла Деревянко за роль в «Подельниках» Евгения Григорьева.
Режиссёрский дебют оператора «Стиляг» и «Отряда самоубийц» Романа Васьянова «Общага» по роману Алексея Иванова получил лишь приз как лучший дебют.
За лучшую музыку наградили Алексея Ретинского, работавшего над картиной «Медея» от автора «Копейки» и «Мишени» Александра Зельдовича.