О ДТП с пешеходами на Краснопутиловской улице сообщили очевидцы. По их словам, на пересечении с улицей Зенитчиков под колёса автомобиля попали женщина и ребёнок. При этом водитель BMW якобы сразу снял номера, пишет портал «Мегаполис».

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что, по предварительным данным, машина немецкой компании оказалась на тротуаре после столкновения с Range Rover. Номер, как сообщают, отлетел в результате удара.



Пострадали женщина, которой на вид около шестидесяти лет, и ребёнок. Его возраст уточняется. Обоих забирает скорая помощь.

