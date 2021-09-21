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В Петербурге внедорожник отправил БМВ в пешеходов. Пострадали женщина и ребёнок

Женщина и ребенок госпитализированы после ДТП на Краснопутиловской

BMW и Range Rover не разъехались в Кировском районе Петербурга днём 21 сентября. Травмы получили стоявшие на тротуаре пешеходы.

О ДТП с пешеходами на Краснопутиловской улице сообщили очевидцы. По их словам, на пересечении с улицей Зенитчиков под колёса автомобиля попали женщина и ребёнок. При этом водитель BMW якобы сразу снял номера, пишет портал «Мегаполис».

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что, по предварительным данным, машина немецкой компании оказалась на тротуаре после столкновения с Range Rover. Номер, как сообщают, отлетел в результате удара.

Пострадали женщина, которой на вид около шестидесяти лет, и ребёнок. Его возраст уточняется. Обоих забирает скорая помощь.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение в сторону Комсомольской площади затруднено.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
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Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

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Комментарии (8)

261219711
странно, что на этот раз, никто не обвиняет пешеходов
bluxer
Какой смысл снимать номера? Объясните, всезнайки.
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