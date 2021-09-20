Ледник Колка, в результате схода которого в Северной Осетии погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего, восстанавливается. Он вырос почти на 40%, рассказали 20 сентября в пресс-службе Института географии Российской академии наук.



«Колка — особенный ледник, он питается почти исключительно лавинами и обвалами висячих ледников, за счет них возникает повышенная концентрация снега и льда на его поверхности. Зимой к лавинам добавляются твердые осадки. А еще до сих пор продолжаются ледяные и каменные обвалы. Именно так идет накопление массы вещества», — отмечает гляциолог Геннадий Носенко.

