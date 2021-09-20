Ледник Колка, в результате схода которого в Северной Осетии погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего, восстанавливается. Он вырос почти на 40%, рассказали 20 сентября в пресс-службе Института географии Российской академии наук.
«Колка — особенный ледник, он питается почти исключительно лавинами и обвалами висячих ледников, за счет них возникает повышенная концентрация снега и льда на его поверхности. Зимой к лавинам добавляются твердые осадки. А еще до сих пор продолжаются ледяные и каменные обвалы. Именно так идет накопление массы вещества», — отмечает гляциолог Геннадий Носенко.
По словам специалиста, ледник может восстанавливаться десятилетиями, причем неравномерно. Предсказать этот процесс трудно, но в ближайшие годы повторного схода ждать не стоит: пока ледник не наберет полную массу, этого точно не произойдет. Тем не менее массив потихоньку двигается в сторону долины — за прошлый год «линия фронта» прошла 30 — 40 метров.
19 лет назад, 20 сентября 2002 года, в Кармадонском ущелье сорвался ледник Колка. В результате катастрофы погибли и пропали без вести 125 человек, в том числе съемочная группа фильма «Связной» с актером и режиссером Сергеем Бодровым-младшим. Поселок Верхний Кармадон был полностью уничтожен массой из снега, льда и камней, которая прошла 37 километров.