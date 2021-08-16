В ущелье, где погибла съемочная группа Бодрова, нашли тело туристки из Ленобласти. Ее унесло селем

В Северной Осетии нашли погибшую туристку из Ленобласти, которая пропала во время схода селя в Кармадонском ущелье. Как сообщает 16 августа «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, тело обнаружили в пойме реки Геналдон.



Трагедия произошла ночью на 10 августа. Селевой поток смыл палатку туристов из Ленобласти, которые остановились пятью километрами выше пограничного поста на тропе на гору Казбек. Мужчина сумел спастись, а женщину унесло в реку.

В сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье сорвался ледник Колка. В результате катастрофы погибли и пропали без вести 125 человек, в том числе съемочная группа фильма «Связной» с актером и режиссером Сергеем Бодровым-младшим. Поселок Верхний Кармадон был полностью уничтожен массой из снега, льда и камней, которая прошла 37 километров.