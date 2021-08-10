В горах Северной Осетии селем смыло палатку с туристами из Ленобласти. Мужчина пострадал, женщину унесло в реку

В Северной Осетии селевой поток смыл палатку с двумя туристами из Ленинградской области. Они остановились пятью километрами выше пограничного поста на тропе на гору Казбек.



Как 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики, инцидент произошел минувшей ночью. Пострадавшего мужчину передали врачам скорой помощи, а женщину 1959 года рождения унесло в реку Геналдон. Ее все еще ищут спасатели.

В Северной Осетии до 12 августа сохраняется неблагоприятный погодный прогноз. В местных горах высока угроза схода селей, поэтому Транскавказская магистраль закрыта для проезда.