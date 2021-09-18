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Пострадавших при столкновении катера с опорой моста на Большой Невке увезли в три больницы. Одной может потребоваться пластика

Двух женщин и мужчину увезли в три больницы Петербурга после столкновения катера с опорой моста

Три городских стационара приняли пострадавших от столкновения катера с опорой Гренадерского моста. Владельца судна с подозрением на перелом руки увезли в отдел полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, самые серьезные травмы получила одна из двух дам, которые были на «Премьере» в момент столкновения. С переломом челюсти и разрывом губы её увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Не исключено, что ей может потребоваться помощь пластического хирурга. Вторую женщину госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Помимо подозрения на травму головы, медики зафиксировали у нее небольшое переохлаждение. Четвертого участника ночной прогулки — мужчину с переломом кисти — увезли в Мариинскую больницу.

Как сообщали Северо-Западная транспортная прокуратура и МЧС, столкновение катера с опорой произошло около 5 утра. После этого судно продрейфовало до Кантемировского моста, село на мель и частично ушло под воду.

Как выяснила «Фонтанка», за штурвалом катера «Премьера» был его владелец, который обычно катает на нем туристов, а в этот раз устроил прогулку для друзей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Мужской Взгляд
Ну бывает
Ser_N0771
"Владельца судна с подозрением на перелом руки увезли в отдел полиции. " - это пять!
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