Пострадавших при столкновении катера с опорой моста на Большой Невке увезли в три больницы. Одной может потребоваться пластика

Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, самые серьезные травмы получила одна из двух дам, которые были на «Премьере» в момент столкновения. С переломом челюсти и разрывом губы её увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Не исключено, что ей может потребоваться помощь пластического хирурга. Вторую женщину госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Помимо подозрения на травму головы, медики зафиксировали у нее небольшое переохлаждение. Четвертого участника ночной прогулки — мужчину с переломом кисти — увезли в Мариинскую больницу.
Как сообщали Северо-Западная транспортная прокуратура и МЧС, столкновение катера с опорой произошло около 5 утра. После этого судно продрейфовало до Кантемировского моста, село на мель и частично ушло под воду.
Как выяснила «Фонтанка», за штурвалом катера «Премьера» был его владелец, который обычно катает на нем туристов, а в этот раз устроил прогулку для друзей.