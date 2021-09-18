На катере, который врезался в опору моста на Большой Невке, отдыхал владелец с друзьями

Владелец катера «Премьера» был за штурвалом во время столкновения с опорой Гренадерского моста. Он отдыхал в компании друзей.

Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, прогулочное судно, которое врезалось в опору моста около 5 утра, принадлежит частному лицу. Мужчина использует его для пассажирских перевозок, но этой ночью отдыхал на нем с друзьями. На судне было двое мужчин и две женщины в возрасте около 35–40 лет. Трое из них были госпитализированы. По предварительной информации, у одной из пострадавших женщин медики зафиксировали состояние алкогольного опьянения.