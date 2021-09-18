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Прогулочный катер, вылетевший в опору моста на Большой Невке, затонул

Трое из четырех человек, которые были на катере в момент столкновения с опорой моста на Большой Невке, уехали на скорой в больницу.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 18 сентября, катер «Премьера», получивший повреждения при столкновении с опорой Гренадерского моста около 5 утра, смог дойти до Кантемировского, где затонул.

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Все находившиеся на борту люди — четыре человека — спаслись, но трое после осмотра скорой были увезены в больницу.

пресс-служба СЗТП

Разлива нефтепродуктов, уточняет ведомство, не произошло.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта после ДТП на воде.

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Комментарии (10)

266257530
помогите, пожалуйста. очень прошу
266257530
два-два-ноль-два два-ноль-ноль-три 75-два-0 0-три-40
266257530
Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 35 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

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