Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 18 сентября, катер «Премьера», получивший повреждения при столкновении с опорой Гренадерского моста около 5 утра, смог дойти до Кантемировского, где затонул.
Все находившиеся на борту люди — четыре человека — спаслись, но трое после осмотра скорой были увезены в больницу.
пресс-служба СЗТП
Разлива нефтепродуктов, уточняет ведомство, не произошло.
Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта после ДТП на воде.