Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 35 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.



Номер карты