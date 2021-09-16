Сам мужчина в своей квартире с семьей пока не живет, так как тоже делает ремонт, но косметический. «Сегодня приехал посмотреть, как дела, и обнаружил, что с потолка все посыпалось. Поднялся наверх, а там вот такое. Соседи сказали, что это случилось ночью. На месте были рабочие, они сказали, что укрепили несколько балок, которые прогнулись, а те, что оставили, в итоге рухнули», — добавил он.

Он проживает в одной из квартир на третьем этаже, которые находятся под пострадавшей квартирой. По его словам, этажом выше с приходом нового собственника в конце весны начались капитальные работы. «Женщина, как я понимаю, купила квартиру для своей внучки, вот и начала там ремонт. Велись активные работы, сносилось как будто все», — сказал Константин.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, вызовов по данному адресу из-за происшествия ночью не поступало.



Владелец квартиры, которая находится прямо под упавшими балками, рассказал «Фонтанке», что из-за работ у него пошел трещинами потолок. «Пока последствий серьезных не видно, потому что потолок подвесной, надо смотреть, что за ним, но трещины на нем уже пошли. А у соседей рядом со мной вся квартира после обрушения стоит в пыли», — сказал мужчина по имени Федор.



Согласно данным Росреестра, новый собственник у квартиры появился в мае. На звонки «Фонтанки» женщина, проводившая там ремонт, не ответила.



В настоящий момент на место прибыл гендиректор ЖКС № 1 Центрального района Артем Полищук. По его словам, квартира была открыта, но там никого не оказалось. По предварительной информации, рабочие меняли балки и снесли перегородки, в результате чего рухнуло чердачное перекрытие.



«Несущее снесли или нет, надо сейчас уточнять и поднимать план квартиры. Главное — кровля цела. Сейчас все актируем и ищем собственника. Скорее всего, никаких согласований нет, нас не ставили в известность о работах. Мы готовим документы для суда и выдадим предписание собственнику на восстановление», — сказал он в разговоре с «Фонтанкой».

