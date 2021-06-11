Мужчина не пустил журналиста в квартиру. Лишь сказал, что купил её недавно. Судя по данным ЕГРН, площадь квартиры чуть больше 62 метров, а последние изменения в реестр вносились в конце апреля. Скорее всего, это и есть дата сделки.

Квартира была отключена от газа ещё до обрушения. Сейчас сотрудники «ПетербургГаза» осматривают оборудование на предмет повреждений. Сотрудники МЧС, находящиеся на месте, говорят о том, что угрозы дальнейшего разрушения нет, эвакуация проводиться не будет.



Сосед снизу рассказал, что ещё в понедельник слышал характерный для сноса капитальных стен грохот и стук. Потолок, по его словам, ходил ходуном. Мужчина поднялся и попросил остановить работы, во вторник история повторилась, а затем были дни тишины. Сегодня ему позвонили из ЖКС и рассказали о ЧП. Жилец с 4 этажа отмечает, предполагал, что все этим закончится. Однако на работы никуда не жаловался. Даже несмотря на свои подозрения, что работы незаконные.