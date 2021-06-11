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Собственник обрушившейся квартиры на Достоевского приехал на место происшествия. От журналистов отгородился дверью

Подробности обрушения перекрытий в доме на улице Достоевского в Петербурге

Петербургская квартира, над которой обрушились чердачные перекрытия, сейчас полна людей. Здесь и сотрудники МЧС, и газовщики, и сотрудники ЖКС. Приехал и собственник жилплощади, но вот общаться с корреспондентом «Фонтанки» не захотел.

Мужчина не пустил журналиста в квартиру. Лишь сказал, что купил её недавно. Судя по данным ЕГРН, площадь квартиры чуть больше 62 метров, а последние изменения в реестр вносились в конце апреля. Скорее всего, это и есть дата сделки.

Квартира была отключена от газа ещё до обрушения. Сейчас сотрудники «ПетербургГаза» осматривают оборудование на предмет повреждений. Сотрудники МЧС, находящиеся на месте, говорят о том, что угрозы дальнейшего разрушения нет, эвакуация проводиться не будет.

Сосед снизу рассказал, что ещё в понедельник слышал характерный для сноса капитальных стен грохот и стук. Потолок, по его словам, ходил ходуном. Мужчина поднялся и попросил остановить работы, во вторник история повторилась, а затем были дни тишины. Сегодня ему позвонили из ЖКС и рассказали о ЧП. Жилец с 4 этажа отмечает, предполагал, что все этим закончится. Однако на работы никуда не жаловался. Даже несмотря на свои подозрения, что работы незаконные.

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Перекрытия между чердаком и потолком квартиры на 5 этаже дома № 21 по улице Достоевского упали 11 июня. В результате ЧП пострадавших нет.

Бывший доходный дом на улице Достоевского, 21 был построен в 1879 году по проекту архитектора Болеслава Рожанского. По информации портала «Наш Санкт-Петербург», приватизировать жилплощадь в доме начали в 1993 году. За последнее десятилетие в нем ремонтировали лишь систему отопления, фасад (без утепления), проводку, тепловой пункт. В 2018 году здесь ремонтировали конструкции и покрытие крыши.

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Комментарии (6)

Antuan Rokanten
Это незаконная перепланировка. Надо привлекать собственника к установленной законом ответственности, чтобы другим не повадно было.
nuga
Это статья Уголовного кодекса.Умышленное разрушение жилого дома.
alexadmin
Собственник, если не дурак, предъявит договор со строительной компанией, и отношения перейдут в другую плоскость.
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