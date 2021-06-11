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В центре Петербурга в доме рухнул потолок

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В центре Петербурга в доме рухнул потолок. Он не пережил ремонт

Обрушение потолочных перекрытий произошло в одном из домов Центрального района Петербурга 11 июня. Об этом «Фонтанке» сообщают очевидцы.

Перекрытия рухнули между чердаком и пятым этажом в доме № 21 по улице Достоевского. Обломки задели коммуникации, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

«При производстве работ по ремонту квартиры произошло обрушение перекрытия между квартирой и чердаком. Работы собственник проводит без согласования, сняты перегородки. Сотрудники ЖКС ожидают на месте собственника и представителей жилищного комитета. Пострадавших нет, коммунальные услуги не отключены», — сообщили в администрации Центрального района.

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Бывший доходный дом на улице Достоевского, 21 был построен в 1879 году по проекту архитектора Болеслава Рожанского. По информации портала «Наш Санкт-Петербург», приватизировать жилплощадь в доме начали в 1993 году. За последнее десятилетие в нем ремонтировали лишь систему отопления, фасад (без утепления), проводку, тепловой пункт. Интересно, что в 2018 году здесь ремонтировали конструкции и покрытие крыши.

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Комментарии (2)

265101847
При чём здесь Мурино? Не надо р у к о ж о п ы х мастеров приглашать, перегородки рушить! А так и в Мурино при р у к о ж о п ы х аварии были -не помните, потолки натягивали и весь второй этаж оконного остекления лишился!
Мillemelle
зато не Мурино..
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