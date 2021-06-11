Перекрытия рухнули между чердаком и пятым этажом в доме № 21 по улице Достоевского. Обломки задели коммуникации, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.
«При производстве работ по ремонту квартиры произошло обрушение перекрытия между квартирой и чердаком. Работы собственник проводит без согласования, сняты перегородки. Сотрудники ЖКС ожидают на месте собственника и представителей жилищного комитета. Пострадавших нет, коммунальные услуги не отключены», — сообщили в администрации Центрального района.