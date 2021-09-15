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Apple сняла с продажи две модели iPhone после презентации новой техники

На следующий день после проведения презентации новых моделей техники американская компания Apple убрала из продажи смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone XR. Об этом 15 сентября свидетельствуют данные онлайн-магазина фирмы.

Фото: Скриншот сайта apple.com
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«Фонтанка» писала, что накануне, 14 сентября, Apple представила iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Тогда же стали известны цены на новые модели.

После презентации компании некоторые пользователи в социальных сетях отметили, что новая техника мало чем отличается от смартфонов прошлых лет.

Помимо этого стоимость акций компаний после презентации начала падать. На американской бирже NASDAQ падение вечером 14 сентября составило 1,39%.

Фото: Скриншот сайта apple.com

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Комментарии (2)

kоt-obormot
iPort есть все, начиная с XR
266081655
Ажиотажные новости для Секты Любителей Айфонов.... Фанатов Надкусанного Яблока.....
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