На следующий день после проведения презентации новых моделей техники американская компания Apple убрала из продажи смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone XR. Об этом 15 сентября свидетельствуют данные онлайн-магазина фирмы.
«Фонтанка» писала, что накануне, 14 сентября, Apple представила iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Тогда же стали известны цены на новые модели.
После презентации компании некоторые пользователи в социальных сетях отметили, что новая техника мало чем отличается от смартфонов прошлых лет.
Помимо этого стоимость акций компаний после презентации начала падать. На американской бирже NASDAQ падение вечером 14 сентября составило 1,39%.