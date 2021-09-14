Одним из новшеств в дизайне смартфонов стал уменьшенный экранный вырез, при этом диагональ дисплеев сохранилась. Такое нововведение произошло впервые с момента запуска системы FaceID. Кроме того, iPhone 13 и 13 mini приобрели иное размещение камер — теперь они находятся по диагонали.

Компания Apple показала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max во время официальной презентации, онлайн-трансляция которой 14 сентября проходила на YouTube.

Аппаратной платформой всех новинок стал 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15. Графическая производительность возросла, была также улучшена работа с задачами, требующими использования искусственного интеллекта.

Помимо этого, iPhone 13 и 13 mini приобрели новую широкоугольную камеру, однако разрешение осталось на 12 Мп. В Apple добавили, что камера стала лучше снимать в условиях недостатка света, а при съемке видео девайсы научились размывать фон.



iPhone 13 можно будет купить за 699 долларов, Pro — от 999 долларов, Pro Max — от 1099 долларов. Предзаказ устройств начнётся с 17 сентября, они появятся в магазинах США с 24 сентября.



В России iPhone 13 mini обойдется минимум в 69 990 рублей, iPhone 13 — от 79 990, iPhone 13 Pro — от 99 990. Предзаказ будет доступен с 22 сентября.



«Фонтанка» подробно писала о том, что Apple собирается представить на презентации.