FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
72.72р85.99р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
5
Печать

Apple представила новый iPhone 13. В России он обойдется минимум в 70 тысяч рублей

Apple представила iPhone13 и назвала цены на него в России

Компания Apple показала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max во время официальной презентации, онлайн-трансляция которой 14 сентября проходила на YouTube.

Одним из новшеств в дизайне смартфонов стал уменьшенный экранный вырез, при этом диагональ дисплеев сохранилась. Такое нововведение произошло впервые с момента запуска системы FaceID. Кроме того, iPhone 13 и 13 mini приобрели иное размещение камер — теперь они находятся по диагонали.

Аппаратной платформой всех новинок стал 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15. Графическая производительность возросла, была также улучшена работа с задачами, требующими использования искусственного интеллекта.

Помимо этого, iPhone 13 и 13 mini приобрели новую широкоугольную камеру, однако разрешение осталось на 12 Мп. В Apple добавили, что камера стала лучше снимать в условиях недостатка света, а при съемке видео девайсы научились размывать фон.

iPhone 13 можно будет купить за 699 долларов, Pro — от 999 долларов, Pro Max — от 1099 долларов. Предзаказ устройств начнётся с 17 сентября, они появятся в магазинах США с 24 сентября.

В России iPhone 13 mini обойдется минимум в 69 990 рублей, iPhone 13 — от 79 990, iPhone 13 Pro — от 99 990. Предзаказ будет доступен с 22 сентября.

«Фонтанка» подробно писала о том, что Apple собирается представить на презентации.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

261215271
Купить шо ли? А то у меня как у лохушки никогда не было, купила самсунг какой-то с доппамятью три года назад...в районе 40 и он собака ваще не ломается и безразмерный по хранилищу.
В чем кайф от айфонов, что там такого, чего нет у самсунгов?
DjCvetkov
Забыли написать, что самый дорогой iPhone будет стоить 159 990!
hal9000
А че перевода нет..??я например английскАГА незнаю и знать не хочу..немцев знаю..можнож было какой нибудь одноголосный перевод как раньше на касетах ДВД фильмы переводил,таким гнусавым таким как будто нос заложен голосом..Каламбия Пикчерс представляет..))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний