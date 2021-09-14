Что нового нам покажут в iPhone 13: зачем покупать новинку от Apple?

Фото: Скриншот видео/Enoylity Technology/Youtube.com Поделиться Поделиться







В четвертом iPhone появился гироскоп, в версии 4s — Siri, в 5s — сенсор отпечатка пальца, в iPhone 6 новый дизайн и большие диагонали. В 6s добавили вибро Taptic Engine, в седьмую версию — пыле- и влагозащиту. Затем была стеклянная «восьмерка», 10-я версия вышла с распознаванием лица Face ID. Чем будет удивлять новая реинкарнация?

iPhone 13 — самая ожидаемая премьера предстоящей презентации.

Дизайн и размеры. По данным MacRumors, Apple выпустит смартфон в четырех версиях, как и прошлогоднюю модель: базовый iPhone 13, компактный iPhone 13 mini, и более дорогие — iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Внешний вид будет почти таким же, как и у iPhone 12, диагонали те же. Только в базовой версии камеры, как ожидается, будут установлены не друг над другом, а по диагонали. Уменьшится «челка» в верхней части экрана — динамик переедет на верхнюю грань телефона, а освободившееся место займут датчики Face ID.



Традиционно добавят новые цвета, по которым всегда можно будет отличить новинку от прошлогоднего флагмана. Гамма, по прогнозам, будет следующая: iPhone 13 и 13 mini — в черном, синем, фиолетовом, розовом, белом и красном, а iPhone 13 Pro и Pro Max — в черном, серебряном, золотом и бронзовом цветах. Технически, ни один из новых оттенков нельзя назвать новым для iPhone — каждый из них использовался в той или иной линейке, но вопрос в оттенках.

Память. По словам аналитика Apple Мин-Чи Ко, версии с 64Гб памяти на борту больше не будет — и в доступной и в «профессиональной» линейке минимумом станет 128 ГБ. А у iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max впервые в телефонах из Купертино появится версия на 1Тб.

Экраны. Самый маленький телефон будет иметь 5,4-дюймовый экран, два устройства получат 6,1-дюймовую диагональ, самый большой телефон будет иметь 6,7-дюймовый экран. По данным Мин-Чи Куо iPhone 13 в Pro-версиях получит Always on (всегда включённый) экран с поддержкой частоты 120 Гц, как в iPad Pro, чтобы показывать время и уведомления. А младшим iPhone 13 и iPhone 13 mini достанутся обычные 60-герцовые панели.



Камеры. Камеры новинкам обещают новые. Ожидается, что в Pro-версии появится улучшенная стабилизация и 2,5-кратное оптическое увеличение. Кроме того, две старшие модели получат улучшенную сверхширокоугольную камеру и автофокус.

Батареи. По данным инсайдеров, у iPhone 13 Pro Max будет аккумулятор емкостью 4352 мАч по сравнению с 3687 мАч в iPhone 12 Pro Max, а в iPhone 13 и iPhone 13 Pro будут аккумуляторы на 3095 мАч, против 2815 мАч в iPhone 12. iPhone 13 mini получит аккумулятор на 3095 мАч вместо 2227 мАч в iPhone 12 mini. За счет нового энергоэффективного процессора A15 телефоны смогут работать на 10–20% дольше. Кроме того, может быть включена функция обратной беспроводной зарядки, чтобы прямо от телефона можно было подзарядить, например, наушники или часы.

Apple Insider ожидает перехода на более быструю заряду — с нынешних 20 ватт к новым 25 ваттам и увеличение емкости аккумуляторов во всей линейке телефонов.

Другое. Помимо технических нововведений прогнозируют и программные «маркетинговые» новинки. Портретный режим для видео, новую систему фильтров, режим для съемки звездного неба.



Что еще?

Согласно утечкам, Apple покажет не только новый iPhone 13, но и часы Apple Watch Series 7, третье поколение наушников AirPods и, вероятно, новые компьютеры и планшеты iPad.

Часы Watch Series 7. Apple Insider сообщает, что корпорация впервые с 2018 года обновит дизайн своих часов. Они станут более «квадратными», как последние версии iPhone, и получат более узкие рамки экрана, что позволит увеличить его диагональ до 1,9 дюйма. Разрешение часов тоже станет на 16% больше.

Наушники AirPods 3. Наушники третьего поколения, по данным Bloomberg, станут максимально похожи на AirPods Pro по дизайну, но не получат функцию шумоподавления. Зато у них увеличится объем батареи.

Новые iPad. По данным аналитиков планшет получит новый процессор A15, диагональ в 8,5–9 дюймов, зарядку через USB-С, и лишится кнопки «домой». Сканер отпечатков пальцев переместят в кнопку включения. Диагональ основной камеры вырастет до 12 Мп, а фронтальной до семи.

Компьютеры. Это самая таинственная часть презентации. Предполагается, что Apple может представить большую версию своего настольного iMac на М1 c 27-дюймовым дисплеем. И даже 16-дюймовый MacBook Pro на собственном процессоре Apple M1, в новом квадратном дизайне и с контрастными miniLED дисплеями. Но, аналитики предполагают, что эти новинки могут стать предметом и отдельной презентации позднее.



Отметим, что все это только слухи и утечки. Как всё будет на самом деле — смотрите в презентации Apple 20:00 по московскому времени .

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

