Акции Apple падают после презентации новых iPhone

После презентации новой продукции Apple, в том числе iPhone 13, стоимость акций компании падает.



Так, на американской бирже NASDAQ падение вечером 14 сентября составило 1,39%. Как пишет РБК, бумаги компании обычно падают после презентации, поскольку инвесторы заранее закладывают в цены позитив. Акции Apple падали в трех из четырех случаев, когда Apple представляла новые iPhone. Рост наблюдался только после презентации Стивом Джобсом первой модели в 2007 году.



Напомним, Apple сегодня представил четыре модели iPhone, Apple Watch 7 серии и новые планшеты iPad и iPad mini. Подробнее о новых смартфонах и ценах на них читайте на «Фонтанке».

