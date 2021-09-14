Молодежь ушла в отрыв: под Петербургом задержали пьяного парня, попавшего в ДТП на чужой машине

За последние дни в Петербурге и Ленобласти произошло сразу несколько угонов, в которых подозреваются подростки или молодые люди, не так давно перешагнувшие рубеж совершеннолетия. Причем задерживали их в нетрезвом виде. Во Всеволожском районе парень попался после ДТП.
Как стало известно «Фонтанке», 12 сентября в 21:40 экипаж ГИБДД прибыл на ДТП у дома 1, корпус 4, в деревне Невский Парклесхоз. На месте обнаружили автомобиль Hyundai Solaris 2017 года выпуска и нетрезвого местного жителя 20 лет. Его доставили в полицию и составили протокол за езду в пьяном виде (
Почти полтора часа спустя, в одиннадцать вечера, поступило заявление об угоне «Соляриса» от 36-летнего жителя деревни. Он сообщил, что машина пропала между 19:30 и 21:00, а принадлежит она 38-летнему мужчине. Автомобиль после осмотра передали заявителю под сохранную расписку.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Утром того же 12 сентября на Комендантском проспекте в Петербурге полицейские остановили ВАЗ-2104, за рулем которого был пьяный 18-летний петербуржец. Автомобиль оказался угнанным, а парень рассказал, что просто взял его покататься, скрутив провода замка зажигания. Утром 13 сентября на проспекте Энгельса после ДТП полицейские задержали пьяного 17-летнего детдомовца. «Лада», на которой он попал в аварию, тоже была похищенной. За выходные инспекторы ГИБДД отловили в Петербурге 233 нетрезвых водителя.