Молодежь ушла в отрыв: под Петербургом задержали пьяного парня, попавшего в ДТП на чужой машине

За последние дни в Петербурге и Ленобласти произошло сразу несколько угонов, в которых подозреваются подростки или молодые люди, не так давно перешагнувшие рубеж совершеннолетия. Причем задерживали их в нетрезвом виде. Во Всеволожском районе парень попался после ДТП.



Как стало известно «Фонтанке», 12 сентября в 21:40 экипаж ГИБДД прибыл на ДТП у дома 1, корпус 4, в деревне Невский Парклесхоз. На месте обнаружили автомобиль Hyundai Solaris 2017 года выпуска и нетрезвого местного жителя 20 лет. Его доставили в полицию и составили протокол за езду в пьяном виде ( ст. 12.8, ч. 3, КоАП РФ ).