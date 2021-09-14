Пьяный детдомовец попался на чужой «Ладе» на Энгельса. Машина старше его

Несовершеннолетнего воспитанника детдома подозревают в угоне автомобиля «по пьяной лавочке» в Выборгском районе Петербурга. Попался он после ДТП.
Как стало известно «Фонтанке», в 4:45 13 сентября в полицию поступило сообщение о ДТП с участием ВАЗ-21099 у дома 145, корпус 3 по проспекту Энгельса. Прибыв на место, инспекторы ГИБДД обнаружили синюю «Ладу» 2003 года выпуска с признаками угона, а в ее салоне — пьяного 17-летнего парня, воспитанника детского дома. Его задержали, а машину поместили на стоянку отдела полиции.
В 15:10 понедельника с заявлением об угоне «Лады» в полицию обратился ее хозяин — 18-летний петербуржец. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Задержанного подростка опросили в качестве подозреваемого и отпустили под обязательство о явке.