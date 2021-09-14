Меня где-то с полгода назад у Никольского собора остановили и "нашли" 0.3 промилле. При том, что я вообще не пью. В итоге отпустили-видят, что не собираюсь им деньги предлагать. Ну и отношение у меня к гаишникам такое же как к автоподставщикам. Пока они с "бизнесом" на своей работе не завяжут, то и отношение будет соответствующее, причём ко всем сотрудникам.