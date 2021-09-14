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Полиция Петербурга показала, как в выходные ловила пьяных водителей. За два дня больше 200 человек

Сотрудники ГИБДД Петербурга в выходные поймали более 200 пьяных водителей

Ночные рейды в выходные принесли дорожной полиции богатый улов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 14 сентября, рейды «Нетрезвый водитель» на территории города и области прошли в два дня и две ночи. Сотрудники ГИБДД выявили 233 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Четверо из них, как установили полицейские, уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

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Комментарии (5)

Zdobsi
Меня где-то с полгода назад у Никольского собора остановили и "нашли" 0.3 промилле. При том, что я вообще не пью. В итоге отпустили-видят, что не собираюсь им деньги предлагать. Ну и отношение у меня к гаишникам такое же как к автоподставщикам. Пока они с "бизнесом" на своей работе не завяжут, то и отношение будет соответствующее, причём ко всем сотрудникам.
AlBerkut
Почему опять статистика не полная?
Сколько было отпущено бесплатно с извинениями, потому что им можно (ксива позволяет), сколько 'решили вопрос' путём 'оплаты штрафа на месте', какова выручка?
Antuan Rokanten
Как они могут садиться пьяными за руль. Неужели они не понимают, что являются потенциальными убийцами.
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