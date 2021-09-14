Ночные рейды в выходные принесли дорожной полиции богатый улов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 14 сентября, рейды «Нетрезвый водитель» на территории города и области прошли в два дня и две ночи. Сотрудники ГИБДД выявили 233 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Четверо из них, как установили полицейские, уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду.
В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
В ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.