Увидел чью-то машину и решил покататься. Пьяный парень на чужих «Жигулях» попался полиции на Комендантском

Молодого водителя «под градусом» задержали полицейские в Приморском районе Петербурга ранним утром 12 сентября. При проверке оказалось, что машина и вовсе не его, а чья — он не знает.



Как стало известно «Фонтанке», в 6:29 в воскресенье наряд ГИБДД остановил у дома 17 по Комендантскому проспекту красный ВАЗ-2104. За рулем находился пьяный 18-летний петербуржец. Документов на машину он при себе не имел. Полицейским парень пояснил, что машину он взял покататься, скрутив провода замка зажигания, и не знает, кому та принадлежит.