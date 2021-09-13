Увидел чью-то машину и решил покататься. Пьяный парень на чужих «Жигулях» попался полиции на Комендантском

Молодого водителя «под градусом» задержали полицейские в Приморском районе Петербурга ранним утром 12 сентября. При проверке оказалось, что машина и вовсе не его, а чья — он не знает.
Как стало известно «Фонтанке», в 6:29 в воскресенье наряд ГИБДД остановил у дома 17 по Комендантскому проспекту красный ВАЗ-2104. За рулем находился пьяный 18-летний петербуржец. Документов на машину он при себе не имел. Полицейским парень пояснил, что машину он взял покататься, скрутив провода замка зажигания, и не знает, кому та принадлежит.
По базе, «Жигули» принадлежат 31-летнему жителю Петербурга. Заявления от владельца пока не поступало. Машину отправили на спецстоянку.
Нетрезвого любителя чужих машин доставили в отделение, где на него составили административные протоколы за «пьяную» езду (статья 12.8 КоАП РФ) и вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртного (статья 6.10.1 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.