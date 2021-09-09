Фестиваль уличного искусства «Один за всех», проходящий в городе Братске, попал в центр внимания журналиста и блогера Юрия Дудя, собравшего в посте своего инстаграма лучшие работы. Подборку открывает надпись на стене, выполненная по эскизу петербургского художника Миши Маркера, — «Дышать не легче».



«Концепция простая и гениальная: художники из самых разных стран готовят эскизы специально для фестиваля и присылают Григорию Шарову, художнику и организатору, а тот или рисует, или строит эти работы в городе», — рассказал Дудь.