Фестиваль уличного искусства «Один за всех», проходящий в городе Братске, попал в центр внимания журналиста и блогера Юрия Дудя, собравшего в посте своего инстаграма лучшие работы. Подборку открывает надпись на стене, выполненная по эскизу петербургского художника Миши Маркера, — «Дышать не легче».
«Концепция простая и гениальная: художники из самых разных стран готовят эскизы специально для фестиваля и присылают Григорию Шарову, художнику и организатору, а тот или рисует, или строит эти работы в городе», — рассказал Дудь.
Блогер упомянул о судьбе некоторых работ: какие-то были уничтожены местными жителями сразу же, а на одну из них — скамейку со встроенным в спинку «уровнем», установленную одной половиной в яме посреди асфальтовой дорожки, хозяйственники города отреагировали специфически: из ямы скамейку вынули, но дыру так и не заделали.
«Отличный пример того, что даже небольшими ресурсами жизнь вокруг можно делать чуть интереснее», — оценил Дудь.