Женщина на кроссовере неудачно припарковалась у магазина в Краснодарском крае, а удар на себя приняли проходившие мимо пенсионерка и ребенок. Пешеходов спасла конструкция здания.

Как сообщает Госавтоинспекция Кубани в своем Instagram, 9 сентября в 7:50 у дома 65 по Красноармейской улице города Тихорецка 51-летняя женщина на автомобиле Hyundai хотела припарковаться у магазина, но не выдержала безопасную дистанцию и сбила шедших по тротуару пешеходов: 59-летнюю женщину и 6-летнего мальчика. На записи с камеры наблюдения видно, как кроссовер заворачивает на парковку, затем внезапно ускоряется и впечатывает женщину с ребенком в стену магазина. Возможно, автомобилистка перепутала педали.