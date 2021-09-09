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Автомобилистка, паркуясь, впечатала женщину с ребенком в магазин в Тихорецке. ДТП попало на видео

Женщина при парковке сбила пенсионерку с ребенком на тротуаре в Тихорецке

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Женщина на кроссовере неудачно припарковалась у магазина в Краснодарском крае, а удар на себя приняли проходившие мимо пенсионерка и ребенок. Пешеходов спасла конструкция здания.

Как сообщает Госавтоинспекция Кубани в своем Instagram, 9 сентября в 7:50 у дома 65 по Красноармейской улице города Тихорецка 51-летняя женщина на автомобиле Hyundai хотела припарковаться у магазина, но не выдержала безопасную дистанцию и сбила шедших по тротуару пешеходов: 59-летнюю женщину и 6-летнего мальчика. На записи с камеры наблюдения видно, как кроссовер заворачивает на парковку, затем внезапно ускоряется и впечатывает женщину с ребенком в стену магазина. Возможно, автомобилистка перепутала педали.

По данным ГИБДД, пострадавших доставили в больницу, где им была оказана разовая медицинская помощь. Судя по видео, от серьезных травм пешеходов спасли металлическая труба и кирпичная колонна магазина, образовавшая нишу.

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Комментарии (18)

mccaron
Действительно, уже и двух педалей много. Ну как так.
Повезло с архитектором пострадавшим
SWd
Станет гораздо лучше, если право управления автомобилем будут получать только люди, у которых IQ выше 130. Иначе так и будут ежегодно гибнуть и калечиться десятки тысяч людей.
bebop
давайте опять ругать самокаты
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