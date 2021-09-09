В паблике «Типичный Ногинск» «ВКонтакте» рассказывают, что операция по извлечению затянулась из-за угрозы обрушения. Отец одной из девушек ждал на месте трагедии со вчерашнего дня. Также приводятся слова матери одной из них, когда девушек искали: «Мы уже теряем надежду, они находятся под завалами на первом этаже. Даже если вчера они могли выжить, то за ночь они замерзли бы. Вторые сутки тишина. В тот день они были вдвоём дома, были выходные в тот день».

Также в группе пишут, что среди погибших мать с 10-летним сыном (отец семейства был в командировке), бабушка с 15-летней внучкой. Скончался и 58-летний Александр Соловьев, главный водолаз Центра подготовки космонавтов.



10-летняя девочка, живущая в доме, рассказала о взрыве (видео размещено в паблике). Они с мамой проснулись около 6 утра и собирались в школу. «Я захожу в комнату и слышу «ту-дух». Потолок падает, и пол падает. Меня просто из-за того, что пол падает, сносит на подушки. В меня отлетела коляска, на коляску уже упал шкаф, из-за чего у меня на губе образовалось очень много крови. У меня вот тут вот была кровь, вот тут была кровь, на ноге большая ссадина, — рассказывает девочка, показывая на руки и на ноги. — <...> Я лежала вот так вот. Я слышу то, что мама ходит, меня ищет-ищет, никак найти не может. Я вижу, там маленькая дырочка у коляски, я высовываю ногу. Мама видит: «А, всё, я тебя увидела». Я не знаю, я пыталась этот шкаф поднять, он не поднимался. Мама его взяла, сдвинула, там такая средненькая щелька образовалась, я через неё вылезла». Сестрёнку этой девочки скинуло с дивана на край «обрыва» — именно она попала на фото и видео. Их бабушка рассказывает, как мать перекинула маленькую дочку назад со всей силы. «Я их забрала к себе, в этот момент МЧС подъехало, и их спустили, слава богу. А я, когда бежала с кухни, я провалилась на третий этаж, упала. Хорошо, не разбилась. Как я оттуда вылезла за ними, я не знаю. И как этот шкаф сдвинула, тоже не знаю», — делится женщина.