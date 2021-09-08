При взрыве газа в Подмосковье погиб главный водолаз Центра подготовки космонавтов

При взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске погиб начальник отдела водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Об этом со ссылкой на официального представителя Центра 8 сентября сообщает «Интерфакс».



«Мы подтверждаем информацию о гибели Александра Соловьева», — прокомментировали в ЦПК.



Соловьев работал в Центре подготовки космонавтов в течение 11 лет. Он занимал должности начальника отделения и старшего водолазного специалиста Центра. Общий стаж его службы составил 37 лет.

