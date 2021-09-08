При взрыве газа в Подмосковье погиб главный водолаз Центра подготовки космонавтов

При взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске погиб начальник отдела водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Об этом со ссылкой на официального представителя Центра 8 сентября сообщает «Интерфакс».
«Мы подтверждаем информацию о гибели Александра Соловьева», — прокомментировали в ЦПК.
Соловьев работал в Центре подготовки космонавтов в течение 11 лет. Он занимал должности начальника отделения и старшего водолазного специалиста Центра. Общий стаж его службы составил 37 лет.
Напомним, что в Ногинске 8 сентября около 6:55 в многоквартирном доме на улице 28 Июня произошел взрыв бытового газа. Были повреждены 24 квартиры (17 разрушены полностью) и перекрытия между четвертым и пятым этажами. Взрыв случился на третьем этаже в квартире многодетной семьи. Были эвакуированы более 170 человек.
Пострадавшими, по последним данным, числятся 15 человек, двое в тяжелом состоянии. Также из-под завалов извлечены тела двоих погибших.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причину взрыва газа в настоящий момент устанавливают специалисты.