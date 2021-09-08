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При взрыве газа в Подмосковье погиб главный водолаз Центра подготовки космонавтов

При взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске погиб начальник отдела водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Об этом со ссылкой на официального представителя Центра 8 сентября сообщает «Интерфакс».

«Мы подтверждаем информацию о гибели Александра Соловьева», — прокомментировали в ЦПК.

Соловьев работал в Центре подготовки космонавтов в течение 11 лет. Он занимал должности начальника отделения и старшего водолазного специалиста Центра. Общий стаж его службы составил 37 лет.

Напомним, что в Ногинске 8 сентября около 6:55 в многоквартирном доме на улице 28 Июня произошел взрыв бытового газа. Были повреждены 24 квартиры (17 разрушены полностью) и перекрытия между четвертым и пятым этажами. Взрыв случился на третьем этаже в квартире многодетной семьи. Были эвакуированы более 170 человек.

Пострадавшими, по последним данным, числятся 15 человек, двое в тяжелом состоянии. Также из-под завалов извлечены тела двоих погибших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причину взрыва газа в настоящий момент устанавливают специалисты.

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Комментарии (5)

Аппаратчик мокрой классификации
Август закончился. Так что фигня.
hal9000
Чет про газ опять какая то лажа..лучшеб про многодетную семью..откуда они приехали??
Игорь Полетаев
Да что за день такой?! Сколько несчастья свалилось.
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