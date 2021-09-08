FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.19р86.89р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

При взрыве в доме в Подмосковье пострадали дети

Выросло число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске (Подмосковье) утром 8 сентября. Травмы получили двое детей и двое взрослых, передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС. ТАСС сообщает о пяти пострадавших, трое госпитализированы, в том числе дети в возрасте 5 и 11 лет.

По данным источниками ТАСС, под завалами могут быть люди, предположительно двое. Из дома эвакуированы более 170 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа.

ПоделитьсяПоделиться

ГУ МЧС по Московской области сообщает, что вызов в городской округ Богородский, на улицу 28 Июня, дом 9а, поступил в 6:55. В 7:01 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение ПСЧ-38. Выяснилось, что в 9-этажном панельном доме обрушились стены на 2-м, 3-м и 4-м этажах, на 5-м этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Открытого горения нет. На месте работают 32 единицы техники и 121 человек, в том числе кинологи.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266174151
Неужели стало можно называть вещи своими именами?!
А как же символ эпохи - "хлопок газа"?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний