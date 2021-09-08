Выросло число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске (Подмосковье) утром 8 сентября. Травмы получили двое детей и двое взрослых, передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС. ТАСС сообщает о пяти пострадавших, трое госпитализированы, в том числе дети в возрасте 5 и 11 лет.
По данным источниками ТАСС, под завалами могут быть люди, предположительно двое. Из дома эвакуированы более 170 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа.
ГУ МЧС по Московской области сообщает, что вызов в городской округ Богородский, на улицу 28 Июня, дом 9а, поступил в 6:55. В 7:01 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение ПСЧ-38. Выяснилось, что в 9-этажном панельном доме обрушились стены на 2-м, 3-м и 4-м этажах, на 5-м этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Открытого горения нет. На месте работают 32 единицы техники и 121 человек, в том числе кинологи.