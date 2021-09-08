Выросло число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске (Подмосковье) утром 8 сентября. Травмы получили двое детей и двое взрослых, передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС. ТАСС сообщает о пяти пострадавших, трое госпитализированы, в том числе дети в возрасте 5 и 11 лет.



По данным источниками ТАСС, под завалами могут быть люди, предположительно двое. Из дома эвакуированы более 170 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа.

