По данным ГУ МЧС по Московской области, 8 сентября в 6:55 поступила информация о хлопке газо-воздушной смеси в многоквартирном доме в городском округе Богородский, улица 28 Июня, 9а. Это 9-этажное панельное здание. На месте работают 44 человека и 15 единиц техники.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что в зону обрушения попали три квартиры. «Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Есть пострадавшие. Информация поступила в 06:55», — рассказал источник. По информации ТАСС, госпитализированы три человека.
На кадрах с места ЧП видно, что обломки разбросало в радиусе сотни метров, у некоторых машин выбило стекла.