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Взрыв в доме в Подмосковье: обрушились три этажа, на земле обломки и оконные рамы

В жилом доме в Ногинске взорвался газ, есть раненые

Спасатели МЧС работают на месте ЧП в подмосковном Ногинске. СМИ сообщают о пострадавших.

Фото: 50.mchs.gov.ru
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По данным ГУ МЧС по Московской области, 8 сентября в 6:55 поступила информация о хлопке газо-воздушной смеси в многоквартирном доме в городском округе Богородский, улица 28 Июня, 9а. Это 9-этажное панельное здание. На месте работают 44 человека и 15 единиц техники.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что в зону обрушения попали три квартиры. «Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Есть пострадавшие. Информация поступила в 06:55», — рассказал источник. По информации ТАСС, госпитализированы три человека.

На кадрах с места ЧП видно, что обломки разбросало в радиусе сотни метров, у некоторых машин выбило стекла.

Фото: 50.mchs.gov.ru

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Комментарии (18)

житель города П.
Опять "этонетеракт"..
266230146
Пора убрать газ из квартирных домов. Оставить только частников, предприятиями для отопления. Как на бочке жить не хотим. Бабка забудет и досвидания
alexpv
Когда я жил в хрущевке в 70-80-90 годы с газовой плитой и колонкой, то каждые полгода приходили сотрудники Ленгаза(по два человека), которые совершенно бесплатно проверяли оборудование на утечку, смазывали или меняли краны. Из никто не вызывал, система так была устроена, которую благополучно развалили.
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