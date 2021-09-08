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Вице-губернатор Подмосковья назвал причину взрыва газа в Ногинске

Причиной взрыва в Ногинске названа утечка бытового газа

Причиной взрыва в Ногинске, по основной версии, стала утечка бытового газа. Следствию предстоит разобраться, привел ли к ней несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования. Об этом 8 сентября заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«Пока основная причина — бытовой газ… В доме есть организация, которая обслуживала газовое оборудование. Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ, поэтому, соответственно, следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования», — цитирует Хромушина РИА Новости.

Напомним, что в Ногинске 8 сентября около 6:55 в многоквартирном доме на улице 28 Июня произошел взрыв бытового газа. Были повреждены 24 квартиры (17 разрушены полностью) и перекрытия между четвертым и пятым этажами. Взрыв случился на третьем этаже в квартире многодетной семьи. Были эвакуированы более 170 человек.

Пострадавшими, по последним данным, числятся 15 человек, двое в тяжелом состоянии. Также из-под завалов извлечены тела двоих погибших.

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Комментарии (17)

Аппаратчик мокрой классификации
Газ просто не мог совершить хлопок не от утечки, а от завоза сахара. :))
hedgehog_
- что случилось с газом?
- он взорвался
kоt-obormot
"Совпадение, не думаю!"©
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