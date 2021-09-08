Вице-губернатор Подмосковья назвал причину взрыва газа в Ногинске

Причиной взрыва в Ногинске, по основной версии, стала утечка бытового газа. Следствию предстоит разобраться, привел ли к ней несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования. Об этом 8 сентября заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.



«Пока основная причина — бытовой газ… В доме есть организация, которая обслуживала газовое оборудование. Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ, поэтому, соответственно, следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования», — цитирует Хромушина РИА Новости.

