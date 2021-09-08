Пятилетняя девочка из Ногинска может праздновать 8 сентября второй день рождения. Взрывная волна не выбросила её из дома, но она оказалась на самом краю «обрыва». Видеозапись с места взрыва в 9-этажке разлетается в соцсетях.



Как уже писала «Фонтанка», малышку спасли сотрудники МЧС. Местные жители в паблике «Типичный Ногинск» «ВКонтакте» рассказали, что выжил также брат девочки, их мама в больнице.

«Когда я подбежала к дому, на краю разрушенной стены сидела маленькая девочка, и мы кричали ей: «Только сиди, только сиди! Не двигайся!» — рассказывает РИА Новости Елена Яковлева, живущая неподалёку. — У меня было такое состояние, когда я ее увидела, что ни о чем думать не могла, тем более мне не пришло в голову это снимать на камеру». По ее словам, на место сразу приехали спасательные службы, правоохранители и скорые. «Мы отгоняли машины от дома, чтобы пожарная машина могла вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей», — рассказала женщина.



Фото: ГУ МЧС по Московской области Поделиться Поделиться







Ранее СМИ сообщили о двух погибших. Тело ещё одного извлечено из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Ногинске, передаёт ТАСС со ссылкой на источник. Число пострадавших у разных СМИ разное — от 5 до 9. По одной из версий, семья включила газ на кухне на ночь для обогрева, но огонь потух, и утром газ взорвался.

«Сдетонировало без десяти семь где-то. Взрыв слышали и машины — сигнализация у всех сработала. А у соседей, говорят, кровати приподняло даже», — делятся в интервью РИА Новости жители соседних домов.

«Наш дом напротив — был очень сильный взрыв. Мы его не просто услышали — некоторые в это время уже завтракали, и столы и стулья — все аж пошатнулось. У тех, у кого окна выходят на этот дом, повыбивало стекла, — говорит Елена Яковлева. — Было понятно, что это взрыв. У моей машины сработала сигнализация, я сразу посмотрела в окно — был очень сильный черный дым, и не было понятно, что именно произошло. Мы решили, что взорвался какой-то автомобиль. Первой мысли, что это взрыв именно в доме, не было». На улицу выбежали люди из домов, многие стали осматривать машины: они были в обломках, щепках, кусках поролона, в одном автомобиле выбило стёкла.



Напомним, взрыв газо-воздушной смеси произошёл 8 сентября около 6:55 в Московской области по адресу: городской округ Богородский, улица 28 Июня, дом 9а, в квартире на третьем этаже. Повреждены 30 квартир, восемь из них разрушены полностью. Эвакуированы, по данным МЧС, 173 человека. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.