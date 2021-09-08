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Двое погибли при взрыве в Ногинске. Маленькую голую девочку, попавшую на фото, сняли с самого края

Спасатели в Подмосковье вытащили ребёнка из разрушенной квартиры

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске (Московская область) утром 8 сентября. Момент взрыва попал на видео.

Это мужчина и женщина, передаёт RT со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Фото: ГУ МЧС по Московской области
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Информация о пострадавших разная. RT сообщает о трёх, ТАСС — о девяти. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжёлом состоянии, рассказали РИА Новости в больнице. Травмы получили двое детей. По данным ТАСС, под завалами остаются три человека.

Взрыв бытового газа произошел в квартире на третьем этаже. Повреждены 30 квартир, восемь из них разрушены полностью. Рухнула часть внешней стены, повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Прямо на краю разрушенной квартиры очевидец сфотографировал маленького ребёнка. В экстренных службах журналистам рассказали, что спасатели спустили вниз с обломков пятилетнюю девочку. «Она и еще мальчик живы, и их мама пострадала, увезли в ЦРБ», — пишет местный житель Слава в паблике «Типичный Ногинск» «ВКонтакте».

В соцсетях распространяются также кадры спасения кота.

В общей сложности эвакуированы более 170 человек. под завалами могут оставаться люди. Момент взрыва попал на видео.

Типичный Ногинск

Взрывной волной выбило окна даже в соседних домах, осколки повредили припаркованные во дворе автомобили.

Житель района рассказал RT, что из-за взрыва немного трясло дома: «Живу непосредственно в этом районе — в соседнем доме. Проснулся от сильного взрыва и небольшой тряски дома. Выглянул в окно — в районе 100 м валяются обломки, пострадало много машин». По словам очевидца, совсем недавно этот дом «привела в порядок» управляющая компания, разговоров о технических проблемах не было.

Подмосковная полиция поможет оперативно восстановить утраченные и испорченные документы после взрыва газа в жилом доме в Ногинске, сообщили ТАСС в ГУ МВД. Причиной взрыва могла стать утечка газа. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: ГУ МЧС по Московской области

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