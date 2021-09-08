Информация о пострадавших разная. RT сообщает о трёх, ТАСС — о девяти. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжёлом состоянии, рассказали РИА Новости в больнице. Травмы получили двое детей. По данным ТАСС, под завалами остаются три человека.

Взрыв бытового газа произошел в квартире на третьем этаже. Повреждены 30 квартир, восемь из них разрушены полностью. Рухнула часть внешней стены, повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Прямо на краю разрушенной квартиры очевидец сфотографировал маленького ребёнка. В экстренных службах журналистам рассказали, что спасатели спустили вниз с обломков пятилетнюю девочку. «Она и еще мальчик живы, и их мама пострадала, увезли в ЦРБ», — пишет местный житель Слава в паблике «Типичный Ногинск» «ВКонтакте».

