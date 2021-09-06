Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил водителям, что осенью у лосей — период гона, и на дорогах региона в это время следует быть особенно осторожными.
«У лосей начался период гона. Будьте осторожны на дорогах. В это время животные агрессивны», — написал губернатор на своей странице «ВКонтакте» 6 сентября. Он также отметил, что лоси — обладатели самых крупных рогов в мире животных.
В случае ДТП с лосем увозить его, как и покидать место аварии, запрещено. За сбитое дикое животное полагается штраф. Его оплачивает страховая компания по полису ОСАГО. Как сообщали в комитете по природопользованию, за 2020 год в Петербурге и Ленобласти в ДТП погибли шесть лосей, три кабана и косуля. В этом году к середине августа сбили двух косуль, кабана и пару лосей. Ночью 15 августа в Бокситогорском районе водитель сбил лося и отключился, об аварии машина просигнализировала сама. А следующей ночью на трассе «Кола» в Волховском районе в ДТП с лосем пострадал подросток.