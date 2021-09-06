Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил водителям, что осенью у лосей — период гона, и на дорогах региона в это время следует быть особенно осторожными.



«У лосей начался период гона. Будьте осторожны на дорогах. В это время животные агрессивны», — написал губернатор на своей странице «ВКонтакте» 6 сентября. Он также отметил, что лоси — обладатели самых крупных рогов в мире животных.