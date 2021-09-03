автор фото Александр Петросян/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Актуальное

«День Д» не прекратит праздник ни днём, ни ночью

3 — 5 сентября



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В этот уик-энд в городе проходит юбилейный «День Д». 4 сентября стоит сходить в сквер Довлатова и посмотреть на новый памятник любимому фокстерьеру писателя — Глаше — и остаться на открытие. В этот же день под мостом Бетанкура со стороны Ждановской набережной уличный художник Стас Багс создаст тематическое граффити, а Дворцовый мост разведут под звуки джаза — импровизации Довлатов очень любил. Вообще программа «Дня Д» состоит из нескольких десятков лекций и встреч: о самых интересных «Фонтанка» рассказывала подробно в отдельном гиде.



«Ленинградские мосты»: концерты и лекции

3–5 сентября, 16+



Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться







У фестиваля «Ленинградские мосты» в этом году отменный лайн-ап: в Музее мостов 3 сентября выступает Billy’s Band, в субботу на Ленполиграфмаше — Pompeya, там же на следующий день — квартет артисток хора musicAeterna Теодора Курентзиса, а в воскресенье Tequilajazzz. Проблема одна: ни на один из вечеров, а их в программе больше десятка, входных уже почти не осталось — музыку в этом году играют в помещениях, а наполняемость ограничена, за что традиционное «спасибо» коронавирусу. Зато попасть всё ещё можно на лекции образовательной программы. Например, в 14:00 3 сентября на набережной Карповки саунд-дизайнер Евгения Татаринцева предскажет, через сколько машины заменят музыкантов и случится ли это вообще, а 4 сентября критик Анна Виленская разберёт, как именно музыка Beatles «иллюстрирует» словесный сюжет их баллад. Лекций в афише много. Всё бесплатно, но обязательна регистрация.

Боги XXI века — в «Эрарте»

С 3 сентября до 9 января, 18+



Фото: скриншот с сайта erarta.com Поделиться Поделиться







Нимфы фрилансят из дома и не выпускают из рук ноутбуки, а боги слушают тяжёлый рок и свайпают предложения в Tinder. На выставке «The Bounty Killart. Взгляд из будущего: раскопки луккского храма XXI века» в «Эрарте» группа современных художников «примерила» рутинные для нас действия и ритуалы на героев древних скульптур и картин. На четыре месяца выставочные залы превратились в пространство «храма XXI века» с собственным пантеоном богов.

Богомолов — уже в кино

4 сентября, 20:00, 18+



Фото: с официально сайта кинотеатра «Аврора» Поделиться Поделиться







Спектакли «Золотой маски» показывают в кино. На экране «Авроры» — постановка «Бесов» в версии Константина Богомолова по Фёдору Достоевскому. Режиссёр соединил воедино разные театральные жанры, одел героев в современные костюмы и вплёл в текст не только отрывки из «Братьев Карамазовых», «Преступления и наказания», но и разговоры из реалий XXI века. Длительность телеспектакля — порядка трёх часов.

Старт театрального сезона

«Конька-горбунка» танцуют в Михайловском

3 сентября, 19:00, 6+

Михайловский театр начинает сентябрь спектаклем «Конёк-горбунок» на музыку Родиона Щедрина. Постановщик Михаил Мессерер опирался на хореографию балетмейстера Александра Радунского, который первым обратился к этой партитуре в 1960 году в Большом театре. Сейчас, оформляя сцену, художники в Петербурге вдохновлялись палехскими росписями: на чёрном фоне особенно выделяются желтые, зелёные и красные оттенки. Партию Ивана исполняет Никита Четвериков, а Царь-девицы — Анжелина Воронцова. Дирижер — Павел Сорокин.

Стругачёв станет мастером по краже еды

3 и 4 сентября, 16+



Михаил Павловский Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Прежде чем перенести на сцену сюжет итальянской комедии положений Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи «Синьор из высшего общества», режиссёр Дамир Салимзянов заново перевёл и отредактировал текст, сделав диалоги более живыми и «азартными». Роль завсегдатая публичных мероприятий и афериста синьора Папагатто, промышляющего кражей еды на банкетах, на премьере сыграет Семён Стругачёв, в его жену перевоплотится Кристина Кузьмина, ну а роль их соседа исполнит Всеволод Цурило.

В Филармонии Осетинская и другие

4 сентября, 20:00, 6+

Послушать игру Полины Осетинской — пианистки, которую в советское время называли девочкой-вундеркиндом, получится на концерте «Беседа. Игра. Прощание» в Большом зале Филармонии. Брамса, Бетховена и Гайдна на вечере вместе с ней исполнят виолончелист Дмитрий Ганенко и обладатель престижной премии Юрия Темирканова скрипач Илья Козлов. За дирижёрским пультом — Антон Гаккель, выступает симфонический оркестр «Singolo Orchestra».



Вырыпаевым вдохновились в «Цехе»

5 сентября, 12+



Фото: скриншот с официально сайта театра/ cehtheatre.com Поделиться Поделиться







Постановку по мотивам пьесы Ивана Вырыпаева «Чему я научился у змеи» в театре «Цехъ» режиссёр Александр Никаноров назвал просто — «Люблю». Во время «драматического сеанса» актёры сыграют историю немецкого корабельного доктора Генриха Вальца, который по воле трагического случая оказался вдали от родины в эпицентре катастроф 1940-х годов XX века.

Выставки и открытия

На Пушкинской, 10, врываются в осень

С 4 сентября

Новый сезон в арт-центре на Пушкинской, 10, начинается сразу в нескольких залах. На выставке «Нонконформизм и «космос детства» (0+) в корпусе С до 3 октября художники отдают дань философу Юрию Линнику, который считал, что творчество русских авангардистов очень созвучно «космосу детства» — тому состоянию открытости, которое люди утрачивают, вырастая. В пространстве «Мастерская Полковника» художник Анна Руссова дала вторую жизнь старым вещам (0+): предметы быта 1960-х годов она составила в художественные композиции и тем самым открыла новые смыслы. The city — виртуальная выставка о людях и районах мегаполиса до 12 сентября продлится в соседней галерее «2,04».



Кусочки витражей собрали среди книг

С 3 до 27 сентября, 6+



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







В Библиотеке книжной графики открывается выставка «Витражи Петербурга: хрупкое наследие». В витринах выставили образцы узоров из стекла, а на стенах развесили снимки самых интересных образцов. В городе работает целая команда активистов, которая картины из стекла отмывает и описывает. В июне они провели фотосессию для витражей, которые когда-то украшали окна здания бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа на Английской набережной, а до этого выпустили книгу о «сокровищах» Петроградской стороны.

Университет показывает метеориты

3 сентября, с 11:00 до 17:00, 6+

Выставочный зал здания Двенадцати коллегий СПбГУ заполнили метеоритами. Экспонатами выставки «Звёздные странники» стали образцы космических тел, найденные учеными в разные годы, а ещё минералы — гагаринит, армстронгит, армолколит, которые геологи назвали в честь известных космонавтов. Посетителей на экспозицию пускают только в будние дни.

Слияние с природой — в кадре



До 14 сентября, 0+



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Екатерина Альтова, внучка сатирика Семена Альтова, тем временем устроила собственную фотовыставку «Рождённая в понедельник» в Центре искусства и музыки им. Маяковского. Четыре года она раздумывала над концепцией и делала снимки. На всех женщина запечатлена посреди городских и природных пейзажей.

Узнать и увидеть новое

Критическое мышление — как тема лекции

4 сентября, 18:00, 16+

Автор и ведущий подкаста «КритМышь» и координатор проекта «Общество скептиков» Александр Головин в библиотеке «Охта-8» прочтёт лекцию «Критическое мышление: как это работает?». Упомянет теории заговоров и фактчекинг.

В музее — детально о Революции

5 сентября, 14:30, 12+

В Музее политической истории России в это воскресенье проведут обстоятельную экскурсию о Революции и Гражданской войне. 5 сентября 1918 года правительство большевиков выпустило декрет «О красном терроре», фактически узаконивший внесудебные расправы над противниками советской власти. К чему это привело, подробно объяснят слушателям.

Керамисты соберутся в «Севкабель порту»

4 и 5 сентября, 18+



Фестиваль хенд-мэйд керамики Ceramania проходит в «Севкабель порту». На маркете собрались больше 90 мастеров из разных городов. Желающих научат делать посуду на классах.

Горожан научат культуре индейцев

4 сентября, 15:00, 6+

За музыкой и ритуальными танцами индейцев — в Библиотеку правовой и экономической информации. Там фестивалем «Сыновья большой медведицы» отмечают день рождения немецкой писательницы Лизелотты Вельскопф-Генрих, прославившейся романами про коренные народы Северной Америки. В пространстве покажут костюмы разных племён, расскажут про их быт и культуру. Количество мест ограничено, так что нужна регистрация.

Гатчина заманивает Куприным

4 сентября, 0+



В Музее-заповеднике «Гатчина» для посетителей в субботу устраивают серию экскурсий и лекций ко дню рождения Александра Куприна. В Гатчине он жил многие годы. На прогулке по дворцовым оранжереям экскурсантам покажут растения, которые литератор упоминает в произведениях, а сотрудники дворцовой фермы поделятся фактами об увлечении Куприна животноводством.

Итальянцы Togni покажут свой цирк

3 — 5 сентября, 0+

В сентябре «Итальянский цирк Togni» (Circo Togni) завершает гастроли в Петербурге, так что увидеть акробатов и жонглеров, оценить номера иллюзионистки Марии Кох-Кукес и выступления индийских слоних Карлы и Ранни получится в последний раз. Труппа Togni — одна из старейших в Европе, эта цирковая династия существует больше 150 лет. На экранах

Неизвестный супергерой устраивает шоу для зрителей

Со 2 сентября

В кино начали показывать «Шан-Чи и легенду десяти колец» — один из самых ярких киноаттракционов года, главную роль в котором исполнил Симу Лю. Его герой — молодой человек, который отказывается стать профессиональным убийцей и уезжает в Сан-Франциско, чтобы жить как все, вот только особый дар сделать этого не даёт.

«Ненависть» — только два дня

3 — 4 сентября, 18+



Фото: скриншот видео/YouTube Поделиться Поделиться







Картина Матьё Кассовица «Ненависть» получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 1995 году и стала классикой кино о жизни в гетто. В российский прокат лента об одном дне в Париже 1990-х годов и трёх друзьях, которые находят на улице пистолет и идут мстить за ранение своего товарища, выходит впервые. Главные роли исполнили Венсан Кассель, Юбер Кунде, Саид Тагмауи и АбДель Ахмед Гили. Показы в «Авроре» пройдут в 15:30 в пятницу, в 10:50 — в субботу.

«Яблоки» покажут изломы памяти

Со 2 сентября, 16+

До экранов добрался фильм «Яблоки» режиссера Христоса Нику. Исполнительным продюсером работы выступила Кейт Бланшетт. Меланхоличная картина о потере памяти выдвигалась на «Оскар» от Греции, так что обратить на неё внимание однозначно стоит. Маленькая Греция — в Доме кино

4 сентября



Автор: TrailersENG04/YouTube

В Доме кино в этот уик-энд крутят сразу три греческие картины разных годов и устраивают фестиваль народной культуры. В программе — работа Йоргоса Цемберопулоса «Враг мой» (16+), о том, как меняется жизнь владельца цветочного магазина после встречи с преступниками, «Вечность и один день» (16+) Тео Ангелопулоса — триумфатор Канн 1998 года, а также «Щепотка перца» (12+) Тассос Булметис. Это лента об успешном поваре, который однажды возвращается в родной город к человеку, его воспитавшему. Культурная программа между сеансами в Доме кино — греческая музыка, танцы и угощения.

«Кроваво-красное» Дарио Ардженто

5 сентября, 17:30, 18+

В Арт-лаборатории «Эхо» на Кадетской линии пройдёт показ итальянского детективного фильма ужасов Дарио Ардженто «Кроваво-красное» 1975 года. Это первая картина, во время работы над которой режиссёр сотрудничал с рокерами из группы Goblin: в будущем именно эти музыканты создали треки для его же «Суспирии» и «Феномена». Сразу после просмотра желающие могут остаться и обсудить особенности творчества мастера и своеобразие итальянских фильмов ужасов семидесятых годов. Именно в ту эпоху появились картины жанра «джалло», который многие критики считают предвестником слэшеров — ужастиков с убийцами-психопатами.

Digital-опера у всех на экранах

До 13 сентября, 18+



Автор: OperaVision/YouTube

Те, кто любит музыку и при этом не имеет ничего против записей в сети, до середины сентября могут посмотреть аж 20 короткометражных опер, созданных за полгода 160 артистами. Видеозаписи доступны на портале OperaVision. Проект называется «20 кадров оперы», а его идеолог — Ирландская национальная опера.

Ольга Минеева

