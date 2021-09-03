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Театр «ЦЕХъ» представит спектакль «Люблю» по пьесе Вырыпаева «Чему я научился у змеи»

5 и 6 сентября в театре «ЦЕХъ» состоится премьера спектакля «Люблю». Ученик Анатолия Праудина режиссер Александр Никаноров поставил его по пьесе «Чему я научился у змеи». Иван Вырыпаев писал ее семь лет и определил в категорию «для детей».

Фото: предоставлено театром
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По сюжету пьесы немецкий грузовой корабль попадает в страшный шторм и единственный выживший — корабельный врач Генрих Вальц — добирается до необитаемого острова, где проводит оставшиеся десять лет своей жизни. Время действия — 1940 год. Пьеса написана в жанре предсмертного письма-монолога, в котором Генрих обращается к своему сыну с общечеловеческими философскими размышлениями — о Боге, страхе, любви, тьме.

Александр Никаноров выступил также и в роли художника-постановщика, выбрав для своего спектакля минималистичный язык и сосредоточившись прежде всего на выразительной светописи (художник по свету — Михаил Каргапольцев) и саундтреке с современным звучанием (композитор — Евгений Роднянский). А предельная искренность актерского существования позволит донести до зрителей смыслы авторского текста «непосредственно в душу, минуя аналитические барьеры мозга».

Главные роли играют Александр Лушин, Александра Мамкаева, Андрей Сунцов, Анастасия Гирева.

Начало в 19:30.

12+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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