Со 2 сентября в кино начнут показывать «Яблоки» — меланхоличную греческую комедию, один из фестивальных хитов сезона. Это полнометражный дебют режиссера Христоса Нику, а исполнительным продюсером его выступила звезда мирового масштаба Кейт Бланшетт. Диву можно понять: даже в пересказе «Яблоки» привлекают внимание. Это весьма своеобразная версия старого сюжета о потере памяти.
Главный герой приходит в себя, ровным счетом ничего не помня. В больнице с этим ничего не могут поделать, и все, что остается герою — это просто выстраивать самого себя с чистого листа, придумывать имя, биографию, увлечения. Чем он без особого энтузиазма и занимается. А тем временем становится ясно, что память потерял не он один — это своеобразная эпидемия, накрывшая Афины.
Стилистически Нику очень близок к главному греку мирового кино — Йоргосу Лантимосу и режиссерам его круга: тут камера тоже спокойно и меланхолично взирает на безумный мир и холодно фиксирует все его странности и дикости. В общем, тем, кто без ума от «Лобстера» и «Фаворитки», «Яблоки» строго рекомендуются.
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Иван Чувиляев