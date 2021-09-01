Человек без одежды приблизился к природе — в библиотеке Маяковского

В Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского открылась выставка фотохудожницы Екатерины Альтовой «Рождённая в понедельник». Это фотоисследование о взаимоотношении человека и природы. Героиня почти всех работ — молодая женщина в природных и городских ландшафтах.

Полтора десятка фотографий разного формата — от альбомного листа до почти метровой ширины — разместились в Ротонде библиотеки. Идею этой серии фотохудожница Екатерина Альтова вынашивала 4 года.



«4 года я ставила важные для себя вопросы, пыталась познать мир с помощью фотографии, — рассказывает художница. — В этой серии поднимается тема взаимодействия человека и природы. Я исследую, как человек раскрывается в природе, какой он, когда остается без одежды и максимально приближен к ней. Название «Рожденная в понедельник» говорит о том, что каждый понедельник мы как будто рождаемся заново и получаем новый шанс».

