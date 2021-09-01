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Человек без одежды приблизился к природе — в библиотеке Маяковского

В Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского открылась выставка фотохудожницы Екатерины Альтовой «Рождённая в понедельник». Это фотоисследование о взаимоотношении человека и природы. Героиня почти всех работ — молодая женщина в природных и городских ландшафтах.

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Полтора десятка фотографий разного формата — от альбомного листа до почти метровой ширины — разместились в Ротонде библиотеки. Идею этой серии фотохудожница Екатерина Альтова вынашивала 4 года.

«4 года я ставила важные для себя вопросы, пыталась познать мир с помощью фотографии, — рассказывает художница. — В этой серии поднимается тема взаимодействия человека и природы. Я исследую, как человек раскрывается в природе, какой он, когда остается без одежды и максимально приближен к ней. Название «Рожденная в понедельник» говорит о том, что каждый понедельник мы как будто рождаемся заново и получаем новый шанс».

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Екатерина Альтова, внучка сатирика Семена Альтова, — выпускница Российского государственного института сценических искусств. Как художник-постановщик она сотрудничала с Театром на Васильевском и с Молодежным театром на Фонтанке.

Выставку «Рождённая в понедельник» можно посмотреть в Ротонде с 1 по 14 сентября, вход бесплатный. При посещении экспозиции необходимо надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.

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Мария Лащева

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Комментарии (1)

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Ленин любил в бадминтон без одежды
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