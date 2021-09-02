Театр Ленсовета начнет сезон комедией о мошеннике из высшего общества

Театр им. Ленсовета откроет 88-й сезон премьерой комедии «Синьор из высшего общества» 3 и 4 сентября.
Режиссер Дамир Салимзянов считается экспертом в вопросах работы с комедийным жанром — в его багаже уже более 100 постановок. Театру со своей стороны тоже есть что предъявить. В его истории были спектакли Игоря Владимирова по Эдуардо де Филиппо и Альдо Николаи. Так что определенная традиция есть и связь времен не утрачена.
Главный герой написанной в 1956 году комедии Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи — плут и мошенник Леонидо Папагатто, промышляющий кражей деликатесов на фуршетах и банкетах. Но однажды судьба подкидывает идею «аферы века», и Леонидо незамедлительно использует шанс.
На роль темпераментного, обаятельного, феерически артистичного Папагатто позвали Семена Стругачева. Такой выбор уже сам по себе является грамотным эстетическим решением. Тем более что актер Стругачев давно не получал возможности исполнить острую комедийную роль, в которой удалось бы продемонстрировать умение играть на грани лирики и гротеска, моментально переходить от одного состояния к другому и закручивать всех присутствующих в вихре переживаний.
Начало в 19:30.
16+
Наталия Эфендиева