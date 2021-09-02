Театр Ленсовета начнет сезон комедией о мошеннике из высшего общества

Режиссер Дамир Салимзянов считается экспертом в вопросах работы с комедийным жанром — в его багаже уже более 100 постановок. Театру со своей стороны тоже есть что предъявить. В его истории были спектакли Игоря Владимирова по Эдуардо де Филиппо и Альдо Николаи. Так что определенная традиция есть и связь времен не утрачена.



Главный герой написанной в 1956 году комедии Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи — плут и мошенник Леонидо Папагатто, промышляющий кражей деликатесов на фуршетах и банкетах. Но однажды судьба подкидывает идею «аферы века», и Леонидо незамедлительно использует шанс.

