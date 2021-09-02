Михайловский открывает сезон «Коньком-Горбунком» с Васильевым и Воронцовой

Михайловский театр начинает сразу с премьеры, причем — с балета Родиона Щедрина, композитора, ангажированного Мариинским театром, поставившим все его самые значительные сочинения для музыкального театра. Идет на мариинской сцене и нынешняя находка Михайловского — «Конек-Горбунок», причем в постановке самого Алексея Ратманского. Но Михайловский пошел другим путем: взялся за классическую советскую хореографию.

«Конек-Горбунок» — раннее произведение Щедрина, написанное им во время обучения в Консерватории. Но это уже полноформатная трехактная постановка, которая шла на сцене Большого театра с 1960 года. Именно к работе хореографа той постановки, Александра Радунского, который первым взялся за эту партитуру, и обратился сейчас главный приглашенный балетмейстер Михайловского Михаил Мессерер.

В сценическом оформлении спектакля (художник — Вячеслав Окунев) использованы мотивы палехских росписей, а также элементы мультимедиа (режиссер мультимедиа — Глеб Фильштинский).



«В Михайловском театре уже были спектакли, оформление которых доверяли художникам Палеха, — поделился Вячеслав Окунев. — Я обратился к этой традиции, поскольку она дает возможность показать героев очень выпукло и рельефно. Здесь полет фантазии опирается на мощные национальные корни и почти исчезает грань между вымыслом и реальностью».



Главные партии в балете репетируют Анжелина Воронцова, Иван Васильев, Иван Зайцев, Виктор Лебедев, Анастасия Соболева, Никита Четвериков и другие. Дирижер — Павел Сорокин.



Премьерные спектакли пройдут 2 и 3, 17 и 18 сентября



6+

