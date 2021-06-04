Активисты проекта «Витражи Петербурга. Инвентаризация» 4 июня достали из темноты и пыли витражи, которые когда-то украшали окна здания бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа на Английской набережной, чтобы посмотреть на их сохранность и провести фотосессию.



Как рассказала «Фонтанке» куратор проекта, исследователь витражного искусства Татьяна Княжицкая, ни один из 15 витражей не пришлось демонтировать специально. Из-за того, что произведения из стекла много лет стоят вдоль стен в помещении, которому только предстоит пережить реконструкцию и превратиться в концертный зал, активисты аккуратно переносили их в центр и снимали со всех сторон.