Активисты проекта «Витражи Петербурга. Инвентаризация» 4 июня достали из темноты и пыли витражи, которые когда-то украшали окна здания бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа на Английской набережной, чтобы посмотреть на их сохранность и провести фотосессию.
Как рассказала «Фонтанке» куратор проекта, исследователь витражного искусства Татьяна Княжицкая, ни один из 15 витражей не пришлось демонтировать специально. Из-за того, что произведения из стекла много лет стоят вдоль стен в помещении, которому только предстоит пережить реконструкцию и превратиться в концертный зал, активисты аккуратно переносили их в центр и снимали со всех сторон.
Разрешение на съёмку горожане просили у «Мюзик-Холла», которому здание бывшей церкви было передано в 2016 году. Сейчас активистам удалось сфотографировать восемь витражей. Остальные семь изучат в ближайшие дни: добраться до них сложнее из-за того, что они стоят в небольшой нише за органом и покрыты толстым слоем грязи.
По словам Княжицкой, картины из стекла с изображением святых на Английской набережной — историческая ценность: это самый большой из сохранившихся в Петербурге комплексов церковных витражей и единственный подобный образец конца XIX века родом из Англии. Два полотна из стекла создали мастера фирмы Heaton, Butler and Bayne в 1890-х годах, остальные 13 ещё раньше — в 1870-х. Изображения навесные — это значит, что со временем установить их на положенное место будет нетрудно, достаточно использовать специальные крепления на стандартных оконных проемах.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
По наблюдению фотографа «Фонтанки» каждый витраж весит больше 100 килограммов. Они закованы в тяжёлые металлические рамы. Передвинуть украшения может группа из четырёх-пяти человек.
Активисты «Инвентаризации» собираются включить фотографии и описания дореволюционных витражей в новую книгу, посвященную Адмиралтейскому району. Такой сборник о Петроградской стороне со снимками и адресами вышел в начале 2021 года.